Комику отменили концерты в Белоруссии после шуток о Лукашенко

Алексей Вольцев

Минск отменил гастрольное удостоверение стендап-комику из Белоруссии Славе Комиссаренко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его видеозапись, которая выложена на его YouTube-канале.

«Вот что произошло: теперь все мои концерты в Белоруссии запрещены, отменили мое гастрольное удостоверение. И, кажется, я знаю, кто поставил один «дызлайк», — рассказал Слава Комиссаренко, выступая в Екатеринбурге. Он считает, что его выступления отменили из-за шуток в программе «Что было дальше». Там комик назвал президента Белоруссии «Чык-Чырыком» и сказал, что у него «фляга свистит».

Информацию об отмене концертов Комиссаренко подтвердили и организаторы концертов. Как сообщает Tut.by, они получили письмо из управления культуры Мингорисполкома. Ведомство сообщило, что решение приняли после «изучения материалов выступлений комика, размещенных в глобальной сети Интернет».

Концерты комика должны были состояться в Минске 10—11 апреля.