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Руководители крупнейших компаний США выступили против Трампа

Руководители крупнейших компаний США выступили против Трампа

Крупные американские предприниматели обратились с призывом к Конгрессу США без промедлений утвердить победу на президентских выборах демократа Джозефа Байдена.

Соответствующее заявление, подписи под которым поставили более 150 бизнесменов и глав компаний, опубликовано в понедельник на сайте некоммерческой организации Partnership for New York City («Партнерство в интересах Нью-Йорка»).

«Исход президентских выборов решен, нашей стране настало время двигаться вперед. Избранные президент Джозеф Байден и вице-президент Камала Харрис одержали победу по результатам голосования членов коллегии выборщиков, а суды отвергли попытки оказать давление на избирательный процесс», — говорится в документе.
«Конгрессу следует в среду, 6 января, утвердить результаты голосования выборщиков. Попытки помешать этому процессу или добиться его переноса противоречат базовым принципам демократии», — считают предприниматели. По их словам, нельзя допустить дальнейших промедлений в процессе передачи полномочий новой администрации. Подписи под документом поставили почти 180 человек, в том числе президент корпорации Microsoft Брэд Смит, исполнительный директор банка Goldman Sachs Дэвид Соломон, исполнительный председатель совета директоров корпорации Mastercard Аджай Банга, генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла и другие.

Коллегия выборщиков 14 декабря утвердила итоги всеобщих выборов, прошедших в США 3 ноября, в соответствии с которыми Байден станет новым главой государства. В поддержку демократа выступили 306 выборщиков, а в пользу действующего президента США республиканца Дональда Трампа высказались 232. Чтобы стать президентом США, кандидату необходимо получить 270 голосов.

Трамп не признает свое поражение и обратился в суды с требованием о проведении пересчета голосов. Действия юристов главы Белого дома, однако, не увенчались успехом, их иски отклонены в том числе Верховным судом США.

Результаты голосования коллегии выборщиков должны быть 6 января утверждены Сенатом и Палатой представителей Конгресса США. Инаугурация Байдена намечена на 20 января.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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