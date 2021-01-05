Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

«Северный поток — 2» дотянулся до Чехии

«Северный поток — 2» дотянулся до Чехии

В Чехии запустили 150-километровый газопровод, который идет от границы с Германией на севере страны до границы на западе. Магистраль соединяет сухопутное продолжение «Северного потока — 2» EUGAL c юго-востоком Германии, откуда газ также поступает в Австрию и Италию. По подобной схеме частично работает и «Северный поток».

Чешский оператор газотранспортной системы NET4GAS объявил о том, что газопровод в рамках проекта Capacity4Gas стоимостью 540 млн евро завершен.

«Новая инфраструктура улучшает соединение Чехии и всей Центральной Европы с газовыми хабами в Западной Европе и поэтому сохраняет доступ к диверсифицированным поставкам газа по конкурентным ценам, включая доступ к запланированным терминалам СПГ в Германии. В то же время осуществление проекта укрепляет стратегическую роль Чехии на рынке международного транзита, в том числе с точки зрения транспортировки экологически чистых газов, включая водород», — говорится в сообщении NET4GAS.

Оператор уточнил, что на севере газопровод соединяется с Eugal, который является сухопутным продолжением «Северного потока — 2» и идет от Балтийского моря. После Чехии российский газ снова будет попадать в Германию и идти далее в Австрию, Италию и другие страны Европы. Мощность чешской магистрали составляет 27,5 млрд кубометров год, что соответствует проектным объемам каждой из двух веток самого балтийского газопровода.

Иллюстрация: net4gas.cz.

По схеме частичной подачи газа через Чехию уже действует и «Северный поток». Только для его работы дополнительные газопроводы в Чехии не понадобились.

Как сообщал оператор Eugal, на полную мощность газопровод выйдет к весне. Пока действует одна нитка мощностью более 30 млрд кубометров газа. По ней идет газ из «Северного потока», так как по иску Польши к сухопутному продолжению первого российского балтийского газопровода Opal вернули ограничения в 2019 году, и он может работать только в полмощности, оставляя резерв для независимых поставщиков, которых нет.

Напомним, что до конца строительства самого «Северного потока — 2» осталось достроить в Балтийском море чуть больше 150 километров. Из-за санкций США «Газпром» привлекает российские суда и строительство основного датского участка может начатьсяв середине января.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

«Северный поток — 2» дотянулся до Чехии
«Северный поток — 2» дотянулся до Чехии
Путин: В 2021 году рынок труда в России должен быть восстановлен
Путин: В 2021 году рынок труда в России должен быть восстановлен
Лидия Михеева: "Предпримем все усилия для развития доступной среды и инклюзивных практик"
Лидия Михеева: "Предпримем все усилия для развития доступной среды и
Передвижной музей "Поезд Победы" вернулся на Белорусский вокзал
Передвижной музей "Поезд Победы" вернулся на Белорусский вокзал
Куда лучше всего вложить деньги в 2021 году?
Куда лучше всего вложить деньги в 2021 году?
По наследству: как Кейт Миддлтон вдохновлялась модными образами принцессы Дианы
По наследству: как Кейт Миддлтон вдохновлялась модными образами
WSJ: Россия и Саудовская Аравия договорились о нефти
WSJ: Россия и Саудовская Аравия договорились о нефти
Как создать онлайн курс ­– от идеи до реализации
Как создать онлайн курс ­– от идеи до реализации
«Газпром» притормозил с украинским транзитом
«Газпром» притормозил с украинским транзитом
Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана
Алиев объявил Шушу культурной столицей Азербайджана
В Украине могут перенести жесткий карантин
В Украине могут перенести жесткий карантин
Навечерие Рождества Христова: Рождественский Сочельник 6 января 2021 года
Навечерие Рождества Христова: Рождественский Сочельник 6 января 2021

Топ на сегодня

Любимова: Минкультуры не поддерживает ЛГБТ-кинофестиваль в Петербурге
Любимова: Минкультуры не поддерживает ЛГБТ-кинофестиваль в Петербурге
Турция — США: Сейчас не время для выяснения отношений из-за С-400
Турция — США: Сейчас не время для выяснения отношений из-за С-400
Топ-10 побед России на международной арене в 2020 году
Топ-10 побед России на международной арене в 2020 году
У России и Саудовской Аравии возникли разногласия перед встречей ОПЕК+
У России и Саудовской Аравии возникли разногласия перед встречей ОПЕК+
Петербург обогнал Москву по числу смертей от коронавируса
Петербург обогнал Москву по числу смертей от коронавируса

Еще по теме

СМИ сообщили о неспособности «Газпрома» обойтись без транзита газа через Украину
Меркель впервые признала влияние политики на «Северный поток-2»
ВАЖНО: Германия разрешила строительство «Северного потока — 2» в своих территориальных водах
Разработан альтернативный маршрут «Северного потока – 2» в обход Дании