«Северный поток — 2» дотянулся до Чехии

Лидия Мартынова

В Чехии запустили 150-километровый газопровод, который идет от границы с Германией на севере страны до границы на западе. Магистраль соединяет сухопутное продолжение «Северного потока — 2» EUGAL c юго-востоком Германии, откуда газ также поступает в Австрию и Италию. По подобной схеме частично работает и «Северный поток».

Чешский оператор газотранспортной системы NET4GAS объявил о том, что газопровод в рамках проекта Capacity4Gas стоимостью 540 млн евро завершен.

«Новая инфраструктура улучшает соединение Чехии и всей Центральной Европы с газовыми хабами в Западной Европе и поэтому сохраняет доступ к диверсифицированным поставкам газа по конкурентным ценам, включая доступ к запланированным терминалам СПГ в Германии. В то же время осуществление проекта укрепляет стратегическую роль Чехии на рынке международного транзита, в том числе с точки зрения транспортировки экологически чистых газов, включая водород», — говорится в сообщении NET4GAS.

Оператор уточнил, что на севере газопровод соединяется с Eugal, который является сухопутным продолжением «Северного потока — 2» и идет от Балтийского моря. После Чехии российский газ снова будет попадать в Германию и идти далее в Австрию, Италию и другие страны Европы. Мощность чешской магистрали составляет 27,5 млрд кубометров год, что соответствует проектным объемам каждой из двух веток самого балтийского газопровода.

Иллюстрация: net4gas.cz.

По схеме частичной подачи газа через Чехию уже действует и «Северный поток». Только для его работы дополнительные газопроводы в Чехии не понадобились.

Как сообщал оператор Eugal, на полную мощность газопровод выйдет к весне. Пока действует одна нитка мощностью более 30 млрд кубометров газа. По ней идет газ из «Северного потока», так как по иску Польши к сухопутному продолжению первого российского балтийского газопровода Opal вернули ограничения в 2019 году, и он может работать только в полмощности, оставляя резерв для независимых поставщиков, которых нет.

Напомним, что до конца строительства самого «Северного потока — 2» осталось достроить в Балтийском море чуть больше 150 километров. Из-за санкций США «Газпром» привлекает российские суда и строительство основного датского участка может начатьсяв середине января.