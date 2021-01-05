«Северный поток — 2» дотянулся до Чехии
В Чехии запустили 150-километровый газопровод, который идет от границы с Германией на севере страны до границы на западе. Магистраль соединяет сухопутное продолжение «Северного потока — 2» EUGAL c юго-востоком Германии, откуда газ также поступает в Австрию и Италию. По подобной схеме частично работает и «Северный поток».
Чешский оператор газотранспортной системы NET4GAS объявил о том, что газопровод в рамках проекта Capacity4Gas стоимостью 540 млн евро завершен.
«Новая инфраструктура улучшает соединение Чехии и всей Центральной Европы с газовыми хабами в Западной Европе и поэтому сохраняет доступ к диверсифицированным поставкам газа по конкурентным ценам, включая доступ к запланированным терминалам СПГ в Германии. В то же время осуществление проекта укрепляет стратегическую роль Чехии на рынке международного транзита, в том числе с точки зрения транспортировки экологически чистых газов, включая водород», — говорится в сообщении NET4GAS.
Оператор уточнил, что на севере газопровод соединяется с Eugal, который является сухопутным продолжением «Северного потока — 2» и идет от Балтийского моря. После Чехии российский газ снова будет попадать в Германию и идти далее в Австрию, Италию и другие страны Европы. Мощность чешской магистрали составляет 27,5 млрд кубометров год, что соответствует проектным объемам каждой из двух веток самого балтийского газопровода.
По схеме частичной подачи газа через Чехию уже действует и «Северный поток». Только для его работы дополнительные газопроводы в Чехии не понадобились.
Как сообщал оператор Eugal, на полную мощность газопровод выйдет к весне. Пока действует одна нитка мощностью более 30 млрд кубометров газа. По ней идет газ из «Северного потока», так как по иску Польши к сухопутному продолжению первого российского балтийского газопровода Opal вернули ограничения в 2019 году, и он может работать только в полмощности, оставляя резерв для независимых поставщиков, которых нет.
Напомним, что до конца строительства самого «Северного потока — 2» осталось достроить в Балтийском море чуть больше 150 километров. Из-за санкций США «Газпром» привлекает российские суда и строительство основного датского участка может начатьсяв середине января.