США обвинили Иран в шантаже: события ночи 5 января

Лидия Мартынова

США считают решение Ирана обогащать уран до 20% ядерным шантажом, заявил представитель американского Госдепартамента. Ранее в Иране ратифицировали инициированный парламентом закон «Стратегическая мера по отмене санкций», который предполагает производство урана с уровнем обогащения 20% и выше. К обогащению до 20% приступили в понедельник. «Обогащение урана до 20%, которое Иран проводит в Фордо, — это явная попытка усилить кампанию ядерного шантажа. Эти попытки по-прежнему будут терпеть неудачу. США и международное сообщество продолжат рассчитывать на то, что инспекторы МАГАТЭ будут сообщать о фактах на местах», — сказал представитель Госдепа.

Истребители израильских ВВС 4 января не менее 10 раз вторгались воздушное пространство Ливана. Об этом сообщило агентство Al-Watania ссылкой на источник в командовании ВС Ливана. По данным агентства, истребители совершили полеты над Бейрутом и районами Бшамун, Шуэйфат и Арамун, расположенными к югу от столицы. Они появились на небольшой высоте в небе над городами Джеззин, Марджаюн и Бинт-Джбейль, а также над окрестностями порта Тир. Ранее дважды было зафиксировано нарушение катерами израильских ВМС морской границы у мыса Эн-Накура.

Отряд беспилотников MQ-9 Reaper и примерно 90 военных ВВС США размещены на ближайшие несколько месяцев на воздушной базе имени генерала Эманоила Ионеску в городе Кымпия-Турзий. Об этом сообщило в понедельник Министерство национальной обороны Румынии, не уточняя количества беспилотников. «Американские военные будут выполнять задачи по сбору информации, наблюдению и воздушной разведке в поддержку операций НАТО, — отмечает румынское военное ведомство, — а ВВС Румынии посредством воздушной базы 71 имени генерала Эманоила Ионеску обеспечат необходимую техническую, операционную и тыловую поддержку выполнению этих задач в течение всего периода их дислокации в Румынии».

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициирует сбор подписей за регистрацию в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил руководитель молодежного крыла партии Артем Марчевский. Ранее председатель политсовета партии Виктор Медведчук рассказал, что харьковская компания «Биолек» обратилась в украинский Минздрав с заявлением о госрегистрациии «Спутника V». Главный санитарный врач и замглавы ведомства Виктор Ляшко при этом отмечал, что слухи о госрегистрации на Украине российского препарата от Covid-19 не соответствуют действительности.

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет 5 января онлайн-конференцию с главами 16 федеральных земель страны, чтобы согласовать продление локдауна в связи с продолжающимся распространением коронавируса. Эксперты не сомневаются, что ограничительные меры теперь будут длиться до конца января. Регионы согласны продлить карантин, разногласия были лишь по срокам. Одни земли хотели продления на две недели, другие — на три. Также не было единства относительно школ: где-то хотели разрешить занятия, но лишь для младших классов, а где-то считали и такой шаг слишком рискованным. Газета Bild уже сообщила, что принципиальное согласие на продление локдауна со стороны Меркель есть. Против выступают в правой партии «Альтернатива для Германии». «Вместо того чтобы до бесконечности продлевать ограничения, нужно сосредоточиться на защите людей из группы риска», — заявил зампред партии Штефан Бранднер.

Полиция Вашингтона предупредила сторонников президента Дональда Трампа о недопустимости проноса оружия на акции протеста против подтверждения Конгрессом победы Джозефа Байдена на выборах, сообщают СМИ. Власти столицы также призвали сотни солдат национальной гвардии быть в готовности для оказания помощи в наведении порядка. «Мы получили определенную информацию о том, что есть лица, которые намеренны пронести огнестрельное оружие в наш город, и это недопустимо», — заявил начальник городской полиции Роберт Конти на пресс-конференции. Он добавил, что любой, кто будет вооружен или же будет провоцировать насилие, подлежит аресту. Более 300 военнослужащих будут находиться в состоянии готовности поддержать городское правительство, обеспечивая контроль над толпой и помогая пожарным и спасательным службам.