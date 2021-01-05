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У России и Саудовской Аравии возникли разногласия перед встречей ОПЕК+

У России и Саудовской Аравии возникли разногласия перед встречей ОПЕК+

В ходе торгов в понедельник зафиксирован рост цены на нефть эталонных марок. Как сообщало ИА Newstes, цена Brent, в частности, превысила 53 доллара за баррель.

Ранее стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16.58 понедельника достигала $ 52,48 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени достигла $ 49,95 за баррель, что на $ 0,43 (0,89%) выше уровня предыдущих торгов.

Рост происходит в ожидании решений ОПЕК+ относительно объемов добычи нефти в феврале. Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) началось с двухчасовой задержкой. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее предполагалось, что заседание комитета начнется в 14.00 по Москве. Однако в ходе состоявшегося 2 января заседания техкомитета ОПЕК+ стало ясно, что в позициях лидеров сделки — России и Саудовской Аравии — нет согласия. По данным источников агентства, Россия выступила за увеличение добычи. Министры проводили дополнительные консультации.

«Перспективы рынка в первом полугодии 2021 года остаются неоднозначными», — заявил накануне генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо.

Напомним, по итогам декабрьской встречи страны ОПЕК+ договорились о постепенном увеличении нефтедобычи, резко сокращенной в прошлом году. Таким образом, с 1 января страны ОПЕК+ смогут увеличить добычу нефти в общей сложности на 500 тысяч баррелей в сутки.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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