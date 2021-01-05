WSJ: Россия и Саудовская Аравия договорились о нефти

Алексей Вольцев

Россия и Саудовская Аравия провели сложные переговоры, но сумели договориться о том, чтобы не увеличивать ее в феврале. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Других подробностей американское издание не публикует. Как уточняет ТАСС, сегодня, 5 января, вечером должны были начаться официальные переговоры. Но они задерживаются.

Как сообщало ИА Newstes, вчера прошел министерский совет стран-участниц сделки ОПЕК+, на котором большинство склонялось к тому, чтобы не увеличивать добычу в феврале. По данным источников «Интерфакса», Россия выступила за увеличение добычи.

Напомним, что в конце прошлого года участники сделки решили не снижать квоту сокращения на 2 млн баррелей в сутки, как предполагалось ранее, а ограничиться объемами в 500 тыс. баррелей в январе. Добывающие страны опасаются, что новые ограничения из-за продолжающейся пандемии снова ударят по потреблению нефти и ценам на сырье. На февраль и март, решили тогда, страны будут договариваться об увеличении добычи на 500 тыс. баррелей ежемесячно.