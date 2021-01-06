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Британский суд отказался выпустить Ассанжа под залог

Британский суд отказался выпустить Ассанжа под залог

В Лондоне суд решил не выпускать основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа под залог. Он останется за решеткой до рассмотрения апелляции США по вопросу об экстрадиции, сообщают европейские СМИ.

Суд посчитал, что у Ассанжа имеется возможность скрыться. Да и опыт такой у него уже есть: ранее основатель Wikileaks, укрывшись в посольстве Эквадора, уже подвел тех, кто за него поручился.

Как сообщало ИА Newstes , 4 января суд Лондона отказал властям США в выдаче Ассанжа, мотивировав это опасениями за его психическое здоровье. Представители США подали на апелляцию и надеются оспорить это решение.

В Штатах Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы строгого режима за шпионаж и раскрытие секретной информации.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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