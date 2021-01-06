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НАТО хочет отыграться на Приднестровье за Крым — эксперт

НАТО хочет отыграться на Приднестровье за Крым — эксперт

На фоне усиливающегося противостояния США и России после воссоединения Крыма наращивание американского военного присутствия в Румынии связано с тем, чтобы как можно скорее «решить вопрос» с российским военным присутствием в Приднестровье. Об этом сегодня, 6 января, написал в своем телеграм-канале российский политолог Александр Бовдунов.

По словам эксперта, «антироссийская позиция администрации Байдена будет способствовать реализации самых жёстких планов». Он отметил, что еще в октябре американский исследовательский центр The Center for European Policy Analysis (CEPA) провёл экспертный круглый стол по возможным сценариям войны с Россией в Восточной Европе.

«Обсуждалась, в том числе, атака России на Румынию с территории Молдавии или высадка с моря. Зачем проводятся такие мероприятия? Для того, чтобы появился повод для дальнейшего усиления НАТО в регионе и запугивания населения Румынии „русской угрозой“. Также это значит, что российские войска в Приднестровье рассматриваются как проблема, которую необходимо устранить», — заключил Александр Бовдунов.

Напомним, в начале года отряд беспилотников MQ-9 Reaper и примерно 90 военных ВВС США были размещены на ближайшие несколько месяцев на воздушной базе имени генерала Эманоила Ионеску в румынском городе Кымпия-Турзий (уезд Клуж на северо-западе страны). Пентагон активно использует этот тип ударно-разведывательных летательных аппаратов для контроля берегов Крыма и по линии разграничения в Донбассе.

Площадка в Румынии — это крупнейший военный инвестиционный объект США в Европе в 2021 году. Пентагон выделяет более $ 130 млн на его модернизацию. База в Кымпия-Турзий станет транзитным узлом для операций ВВС США на юго-востоке Европы.

«Американские военные будут выполнять задачи по сбору информации, наблюдению и воздушной разведке в поддержку операций НАТО, а ВВС Румынии посредством воздушной базы 71 имени генерала Эманоила Ионеску обеспечат необходимую техническую, операционную и тыловую поддержку выполнению этих задач в течение всего периода их дислокации», — отметили в Бухаресте.

Как ранее сообщало ИА Newstes , укрепление присутствия НАТО в Румынии усиливает напряженность вблизи российских границ, а также может привести к дестабилизации обстановки в зоне ответственности российских миротворцев в Приднестровье. Об этом накануне говорил зампред комитета Госдумы РФ по обороне Юрий Швыткин. Сенатор предупредил, что Россия отреагирует на это, учитывая, что ВВС США базируют свою технику на базе Кымпия-Турзий в непосредственной вблизи от Приднестровья, «где находятся наши миротворцы».

В ПМР также дислоцируется Оперативная группа российских войск, которая обеспечивает сохранность складов боеприпасов, оставшихся после вывода 14-й армии. НАТО заявляла о поддержке позиции официального Кишинева, закрепленной в резолюции заседания Генассамблеи ООН 2018 года о полном и безоговорочном выводе иностранных войск с территории РМ.

«Мы видим, как Россия разворачивает войска вопреки желанию правительств наших близких соседей. Как Россия провела незаконную аннексию Крыма, как она продолжает дестабилизировать ситуацию в Восточной Украине, как она действует в частях Грузии или ее присутствие в Молдавии, в Приднестровье», — заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 1 декабря 2020 года по итогам видеоконференции министров иностранных дел альянса.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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