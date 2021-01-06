Посольство США готовит «захват» Генпрокуратуры Молдавии — версия

Алексей Вольцев

Молдавскому политическому сообществу важно понять, что главным заказчиком всех манипуляций вокруг прокуратуры является посольство США в Кишиневе. Об этом написал сегодня, 6 января, телеграм-канал «Антимайдан 2.0».

По мнению авторов этого информационного ресурса, «взятие под полный контроль Генпрокуратуры — это следующий этап после захвата поста президента и ослабления сформированного социалистами правительства».

Напомним, на выборах главы государства 15 ноября 2020 года поддерживаемого Партией социалистов (ПСРМ) действующего тогда президента Игоря Додона обошла лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» экс-премьер Майя Санду. Молдавские СМИ называли ее креатурой американского посла Дерека Хогана, который для поддержки своей протеже даже готовил «Кишиневский майдан», на случай её поражения. Об этом в предвыборный период предупреждал и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Антимайдан 2.0» поясняет, что прокуратура нужна США для того, чтобы «перейти к новой фазе плана — давлению на ПСРМ и дискредитации её депутатов посредством возбуждения и огласки дел уголовных дел».

«Всё это — подготовка к парламентским выборам. В ходе которых, Дерек Дж. Хоган должен обеспечить победу прозападных сил», — заключил телеграм-канал, посоветовав патриотам Молдавии встать на защиту Генпрокурора Александра Стояногло.

Как ранее сообщало ИА Newstes , накануне глава молдавской прокуратуры выступил с заявлением, в котором обвинил некоторых проевропейских политиков в давлении на правосудие «в целях подрыва институциональной независимости прокуратуры».

«Мы надеялись, что времена, когда политики диктуют правосудию, прошли. Проевропейские силы вместо поддержки прокуроров допускают нападки на систему прокуратуры и подрывают доверие к правосудию», — заявил Александр Стояногло.

Он предупредил, что прокуратура не будет отвечать на политические команды, не отчитываться перед политиками и участвовать в политических игрищах. Стояногло объявил, что копия этого публичного заявления будет направлена в Венецианскую комиссию и другие институты Совета Европы и Евросоюза, международную ассоциацию прокуроров, а также дипломатическому корпусу, аккредитованному в Кишиневе с тем, чтобы довести до их сведения о давлении со стороны политиков.

Этому предшествовала беседа генпрокурора с новоизбранным главой государства. На этой встрече Майя Санду «выразила свое недоумение и разочарование по поводу некоторых вещей». Она отметила, что прокуратура и судебная система нуждаются в чистке, и она рассчитывает на помощь честных людей, которые там работают.