Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Посольство США готовит «захват» Генпрокуратуры Молдавии — версия

Посольство США готовит «захват» Генпрокуратуры Молдавии — версия

Посольство США готовит «захват» Генпрокуратуры Молдавии — версия

Молдавскому политическому сообществу важно понять, что главным заказчиком всех манипуляций вокруг прокуратуры является посольство США в Кишиневе. Об этом написал сегодня, 6 января, телеграм-канал «Антимайдан 2.0».

По мнению авторов этого информационного ресурса, «взятие под полный контроль Генпрокуратуры — это следующий этап после захвата поста президента и ослабления сформированного социалистами правительства».

Напомним, на выборах главы государства 15 ноября 2020 года поддерживаемого Партией социалистов (ПСРМ) действующего тогда президента Игоря Додона обошла лидер проевропейской партии «Действие и солидарность» экс-премьер Майя Санду. Молдавские СМИ называли ее креатурой американского посла Дерека Хогана, который для поддержки своей протеже даже готовил «Кишиневский майдан», на случай её поражения. Об этом в предвыборный период предупреждал и глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Антимайдан 2.0» поясняет, что прокуратура нужна США для того, чтобы «перейти к новой фазе плана — давлению на ПСРМ и дискредитации её депутатов посредством возбуждения и огласки дел уголовных дел».

«Всё это — подготовка к парламентским выборам. В ходе которых, Дерек Дж. Хоган должен обеспечить победу прозападных сил», — заключил телеграм-канал, посоветовав патриотам Молдавии встать на защиту Генпрокурора Александра Стояногло.

Как ранее сообщало ИА Newstes , накануне глава молдавской прокуратуры выступил с заявлением, в котором обвинил некоторых проевропейских политиков в давлении на правосудие «в целях подрыва институциональной независимости прокуратуры».

«Мы надеялись, что времена, когда политики диктуют правосудию, прошли. Проевропейские силы вместо поддержки прокуроров допускают нападки на систему прокуратуры и подрывают доверие к правосудию», — заявил Александр Стояногло.

Он предупредил, что прокуратура не будет отвечать на политические команды, не отчитываться перед политиками и участвовать в политических игрищах. Стояногло объявил, что копия этого публичного заявления будет направлена в Венецианскую комиссию и другие институты Совета Европы и Евросоюза, международную ассоциацию прокуроров, а также дипломатическому корпусу, аккредитованному в Кишиневе с тем, чтобы довести до их сведения о давлении со стороны политиков.

Этому предшествовала беседа генпрокурора с новоизбранным главой государства. На этой встрече Майя Санду «выразила свое недоумение и разочарование по поводу некоторых вещей». Она отметила, что прокуратура и судебная система нуждаются в чистке, и она рассчитывает на помощь честных людей, которые там работают.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Посольство США готовит «захват» Генпрокуратуры Молдавии — версия
Посольство США готовит «захват» Генпрокуратуры Молдавии — версия
НАТО хочет отыграться на Приднестровье за Крым — эксперт
НАТО хочет отыграться на Приднестровье за Крым — эксперт
Москва настроена на сотрудничество с новым парламентом Венесуэлы
Москва настроена на сотрудничество с новым парламентом Венесуэлы
Москва — лидер по числу электробусов в Европе
Москва — лидер по числу электробусов в Европе
Долой каблуки: Кристен Стюарт, Ариана Гранде и другие звезды, которые выбирали кроссовки для красной дорожки
Долой каблуки: Кристен Стюарт, Ариана Гранде и другие звезды, которые
Шмыгаль поручил проверить информацию СМИ о подпольной COVID-вакцинации в Украине
Шмыгаль поручил проверить информацию СМИ о подпольной
В России готовятся запустить еще одну площадку по производству «Спутник V»
В России готовятся запустить еще одну площадку по производству
Лунный день сегодня 6 января 2021 года
Лунный день сегодня 6 января 2021 года
Мокрую и полуголую Самбурскую засняли на Мальдивах обнимающейся с секс-куклой
Мокрую и полуголую Самбурскую засняли на Мальдивах обнимающейся с
В Белоруссии назвали число политзаключенных
В Белоруссии назвали число политзаключенных
Рождество и Сочельник в январе 2021 года: народные традиции и приметы
Рождество и Сочельник в январе 2021 года: народные традиции и приметы
Британский суд отказался выпустить Ассанжа под залог
Британский суд отказался выпустить Ассанжа под залог

Топ на сегодня

Партия Медведчука популярней партии Зеленского?
Партия Медведчука популярней партии Зеленского?
Для Киева изменили климатические нормы
Для Киева изменили климатические нормы
СМИ: Президент Армении подхватил в Лондоне Covid-19
СМИ: Президент Армении подхватил в Лондоне Covid-19
Как выбрать нож для охотника?
Как выбрать нож для охотника?
Совбез НКР: Азербайджан продвигает свои боевые позиции в Карабахе
Совбез НКР: Азербайджан продвигает свои боевые позиции в Карабахе

Еще по теме

Аксенов "держал кулаки" за земляка Додона на выборах в Молдавии - события в России и мире: темы дня, фото, видео, инфографика, радио
СМИ: в Молдавии возможна отставка правительства
Додон остается лидером на выборах в Молдавии после подсчета 95% голосов
Сергей Миронов поздравил Игоря Додона с победой на президентских выборах