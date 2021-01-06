Сейм Литвы постановил требовать постоянного присутствия войск США

Влада Некрасова

Сейм Литвы принял резолюцию об укреплении стратегического партнерства с Соединенными Штатами Америки, пишет Delfi.lt. Резолюция обязывает «закрепить стратегическое партнерство с США в оборонной сфере» и добиваться постоянного присутствия вооруженных сил США в Литве.

В документе отмечается, что Литва «была, является и останется верным партнером США — в мире, в Европе и в регионе Балтийского моря». За документ проголосовали 108 членов Сейма, воздержались пять парламентариев. Резолюцию инициировали члены различных фракций Сейма, среди них — министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис, председатель Сейма Виктория Чмилите-Нильсен, другие депутаты. Представивший резолюцию председатель парламентского Комитета по иностранным делам Жигимантас Павилёнис отметил, что начало работы Палаты Представителей США нового созыва является самым подходящим временем для того, чтобы Сейм Литвы назвал важнейшие приоритеты.

«США является пятым экспортным рынком для продукции литовского происхождения, который растет. Наш экспорт почти в два раза больше, чем импорт. США создают очень много рабочих мест в нашей стране, почти 9 тыс. Поэтому нет сомнений в том, что мы за углубление этих торговых отношений, к чему стремимся с новой администрацией», — сказал Павилёнис.

В резолюции отмечается, что Литва является «ответственным государством-членом НАТО, которое твердо соблюдает требования выделения 2% внутреннего валового продукта на оборонные нужды, вносит вклад в обеспечение безопасности в регионе и мире, участвуя в международных миссиях и операциях».

В документе подчеркивается, что «США являются важнейшим стратегическим партнером и союзником Литвы и других государств Балтии в обеспечении безопасности, стабильности и благополучия», а «их военная мощь — основным фактором обеспечения обороны НАТО и сдерживания в регионе Балтийского моря».

Войска США и так присутствуют в Литве — но в порядке постоянной ротации, прибывая на периодические учения.