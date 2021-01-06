Шварцнеггер выступил против Трампа

Анастасия Иванова

Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал «сумасшествием» попытки президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов.

«Нет сомнений в том, кто выиграл президентские выборы, и продолжение этого абсурда — это глупость, сумасшествие и зло», — написал Шварценеггер в колонке для журнала Economist.

«Я сегодня глубоко беспокоюсь за свою страну. Как иммигрант, как американец и республиканец, я обязан высказаться. Я вырос на руинах страны, которая отказалась от демократии и столкнулась с последствиями этого», — добавил Шварценеггер.

Он родился в Австрии, которая в 1938 году была аннексирована нацистской Германией и впоследствии претерпела ужасы Второй мировой войны.

«Для тех в моей партии, кто хочет выступить против голосов 6 января, хочу сказать: знайте, что нашим внукам ваши имена будут известны как имена злодеев, которые воевали против великого эксперимента Америки и воли избирателей. У вас будет печальная слава», — добавил Шварценеггер.

Актер получил американское гражданство в 1983 году. Он был губернатором Калифорнии в 2003—2011 годах.

Группа республиканцев в обеих палатах конгресса намерена оспорить результаты выборов при их утверждении 6 января. Предполагается, что шансов у них нет, поскольку сама Республиканская партия в большинстве не поддерживает эти попытки. По официальным данным, президентские выборы выиграл демократ Джозеф Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражение не признает.