Шварцнеггер выступил против Трампа
Голливудский актер, бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер назвал «сумасшествием» попытки президента Дональда Трампа оспорить результаты выборов.
«Я сегодня глубоко беспокоюсь за свою страну. Как иммигрант, как американец и республиканец, я обязан высказаться. Я вырос на руинах страны, которая отказалась от демократии и столкнулась с последствиями этого», — добавил Шварценеггер.
Он родился в Австрии, которая в 1938 году была аннексирована нацистской Германией и впоследствии претерпела ужасы Второй мировой войны.
Актер получил американское гражданство в 1983 году. Он был губернатором Калифорнии в 2003—2011 годах.
Группа республиканцев в обеих палатах конгресса намерена оспорить результаты выборов при их утверждении 6 января. Предполагается, что шансов у них нет, поскольку сама Республиканская партия в большинстве не поддерживает эти попытки. По официальным данным, президентские выборы выиграл демократ Джозеф Байден, но действующий президент Дональд Трамп поражение не признает.