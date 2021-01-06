СМИ: Президент Армении подхватил в Лондоне Covid-19

Анастасия Иванова

Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом. Об этом газете Hraparak сообщили в аппарате президента республики.

«Президент Армен Саркисян встретил Новый год в Лондоне в кругу семьи и внуков. 3 января Саркисян в Лондоне успешно перенес операцию на ноге. Однако у президента также появились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат. Президент Саркисян находится на самоизоляции и временно продолжит свою деятельность дистанционно», — официально заявили в аппарате президента Армении.

Там опровергли слухи, что глава Армении находится в Бейруте, где отметит день рождения, и праздник посетит Элтон Джон.