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СМИ: Президент Армении подхватил в Лондоне Covid-19

СМИ: Президент Армении подхватил в Лондоне Covid-19

Президент Армении Армен Саркисян заразился коронавирусом. Об этом газете Hraparak сообщили в аппарате президента республики.

«Президент Армен Саркисян встретил Новый год в Лондоне в кругу семьи и внуков. 3 января Саркисян в Лондоне успешно перенес операцию на ноге. Однако у президента также появились симптомы нового типа коронавируса. Пройденный им тест дал положительный результат. Президент Саркисян находится на самоизоляции и временно продолжит свою деятельность дистанционно», — официально заявили в аппарате президента Армении.

Там опровергли слухи, что глава Армении находится в Бейруте, где отметит день рождения, и праздник посетит Элтон Джон.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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