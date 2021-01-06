Совбез НКР: Азербайджан продвигает свои боевые позиции в Карабахе
Вооружённые силы Азербайджана продвигают свои позиции вглубь Нагорного Карабаха, тем самым нарушая достигнутые по итогам недавней войны договорённости. Об этом заявил сегодня, 5 января, РИА Новости секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Виталий Баласанян.
По его словам, нарушения со стороны Азербайджана зафиксированы в направлении Агдама, Аскерана, Степанакерта и населённого пункта Кармир Шука (Красный Базар).
Как сообщало ИА Newstes, наиболее крупным инцидентом в зоне карабахского конфликта после установления здесь с 10 ноября режима перемирия стала атака ВС Азербайджана 12 декабря на позиции армянских войск в посёлках Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района НКР. Российские миротворцы 16 декабря вывели из окружения группу армянских военнослужащих у двух указанных населённых пунктов. Операция была проведена при участии командующего миротворческим контингентом РФ генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.
Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны были оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг НКР.