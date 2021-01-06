Совбез НКР: Азербайджан продвигает свои боевые позиции в Карабахе

Влада Некрасова

Вооружённые силы Азербайджана продвигают свои позиции вглубь Нагорного Карабаха, тем самым нарушая достигнутые по итогам недавней войны договорённости. Об этом заявил сегодня, 5 января, РИА Новости секретарь Совета безопасности непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Виталий Баласанян.

«Азербайджан неоднократно нарушал сегодняшние условные границы Республики Арцах (армянское историческое название Нагорного Карабаха. — Ред.). На линии соприкосновения также периодически бывают нарушения. После 10 ноября фиксированная линия соприкосновения не сохраняется, азербайджанцы продвигают свои позиции, пытаются совершить различные провокации, но Армия обороны Арцаха не поддаётся на них», — сказал административный глава Совбеза НКР.

По его словам, нарушения со стороны Азербайджана зафиксированы в направлении Агдама, Аскерана, Степанакерта и населённого пункта Кармир Шука (Красный Базар).

«О зафиксированных нарушениях сообщаем российскому миротворческому контингенту. Правда, поднятые вопросы пока решаются частично, однако в этом направлении наблюдаются положительные тенденции», — отметил Виталий Баласанян.

Как сообщало ИА Newstes, наиболее крупным инцидентом в зоне карабахского конфликта после установления здесь с 10 ноября режима перемирия стала атака ВС Азербайджана 12 декабря на позиции армянских войск в посёлках Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района НКР. Российские миротворцы 16 декабря вывели из окружения группу армянских военнослужащих у двух указанных населённых пунктов. Операция была проведена при участии командующего миротворческим контингентом РФ генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

Напомним, президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, начавшихся 27 сентября. Азербайджанская и армянская стороны должны были оставаться на занятых по итогам 44 дней войны позициях, в регионе конфликта размещены российские миротворцы. Был предусмотрен график вывода армянских войск из ряда районов вокруг НКР.