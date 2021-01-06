Ученые рассказали о перспективах Covid-19 в России: события ночи 6 января

Влада Некрасова

Ситуация с коронавирусом в России в предстоящем году может развиваться по двум сценариям: вирус не будет мутировать, и после того, как у большой части населения появится иммунитет, эпидемия сойдет на нет, или вирус изменится, станет похожим на грипп, и тогда нужна будет новая вакцина каждый год, считают опрошенные РИА Новости ученые. Как отметил кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, при первом сценарии иммунитет, который сформируется у людей в результате болезни или вакцинации, позволит избавиться от проблемы. «Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию», — сказал ученый.

Харьковская компания «Биолек» подтвердила, что подавала в Минздрав Украины документы на регистрацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», соответствующее заявление опубликовано на сайте компании. Ранее глава политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил, что «Биолек» обратилась в министерство здравоохранения Украины с заявлением о госрегистрации вакцины от коронавируса «Спутник V». Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что слухи о госрегистрации в стране российской вакцины от Covid-19 не соответствуют действительности и отметил, что в стране будут использовать только вакцины, которые успешно прошли третью фазу исследований.

Национальный совет по иммунизации Боливии рекомендовал использовать в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и препарат китайского производителя Sinovac Biotech. Об этом сообщила замминистра здравоохранения и спорта южноамериканской республики Мария Ренеэ Кастро. «Наивысшую оценку от экспертного совета получила вакцина Центра имени Гамалеи „Спутник V“, за ней следует CoronaVac от Sinovac. Последняя в списке вакцина Pfizer», — приводит слова замглавы Минздрава издание Agencia Boliviana de Informacion.

Суточный прирост выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией Covid-19 в Великобритании впервые с начала пандемии превысил 60 тысяч случаев, сообщает Минздрав страны. Количество выявленных случаев коронавируса в Британии за сутки составило 60 916, скончались 830 человек, заявили в Минздраве Соединенного Королевства.

Вице-президент США Майк Пенс сообщил президенту Дональду Трампу, что не может изменить результаты выборов при их утверждении в конгрессе, сообщила газета New York Times со ссылкой на источники. По ее данным, на обеде с Трампом во вторник Пенс сказал ему, что не думает, что имеет полномочия приостановить утверждение голосов. Пенс в своем официальном качестве президента сената будет председательствовать на совместной сессии конгресса 6 января, которая утвердит итоги голосования выборщиков.

Ввод в строй в 2021 году 767 детских садов на 112 тысяч мест позволит практически закрыть очередь в детские дошкольные учреждения. Об этом вице-премьер Татьяна Голикова сообщила в ходе совещания в Ново-Огарево. «По итогам 2020 года за счет всех источников финансирования на территории РФ введено 828 детских садов общей мощностью 122 тысячи мест. В 2021 году планируется введение 767 детских сада на 112 тысяч мест. В целом доступность дошкольного образования по территории РФ на 1 января 2021 года оценивается в 98%», — рассказала она.