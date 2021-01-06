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В Белоруссии назвали число политзаключенных

В Белоруссии назвали число политзаключенных

В Белоруссии в 2020 году более 100 человек осуждено по уголовным делам, которые имеют политически мотивированный характер. Об этом сказано в сообщении незарегистрированного в республике правозащитного центра «Весна».

«По сведениям, которые удалось собрать, к концу 2020 года было вынесено как минимум 103 приговора по уголовным делам, связанным с событиями, которые происходили во время и после президентских выборов», — говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что уголовные «политические дела» возбуждены в отношении участников избирательной кампании, активистов их штабов, протестующих.

«На данный момент известно более 650 имён и фамилий таких людей из разных городов страны. 166 человек из этого списка признаны политическими заключенными (общее их число — 169)», — заявили в центре.

Напомним, в Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итоги голосования и требует отставки белорусского лидера. В ответ власти республики организовали массовые аресты своих противников.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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