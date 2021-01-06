В Белоруссии назвали число политзаключенных
В Белоруссии в 2020 году более 100 человек осуждено по уголовным делам, которые имеют политически мотивированный характер. Об этом сказано в сообщении незарегистрированного в республике правозащитного центра «Весна».
Кроме того отмечается, что уголовные «политические дела» возбуждены в отношении участников избирательной кампании, активистов их штабов, протестующих.
Напомним, в Белоруссии с 9 августа проходят акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. Оппозиция не признала итоги голосования и требует отставки белорусского лидера. В ответ власти республики организовали массовые аресты своих противников.