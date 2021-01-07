4 человека убиты во время беспорядков в Вашингтоне: события ночи 7 января

Влада Некрасова

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались 7 января в здание Конгресса в Вашингтоне, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, объявивших 14 декабря о победе на выборах главы государства демократа Джозефа Байдена. По данным центральных телеканалов США, здание Конгресса было оцеплено полицией в связи с тем, что сторонники Трампа пытались его штурмовать.

Четыре человека погибли во время протестов у Конгресса США в Вашингтоне. Об этом сообщил Associated Press глава столичной полиции. Он подтвердил гибель одной женщины от полученного в здании Конгресса огнестрельного ранения, а также сообщил о трех других смертях, не уточнив конкретных причин гибели этих людей. «В дополнение к этому сегодня поступили данные о том, что в районе вокруг здания Капитолия умерли также еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти», — сказал шеф полиции Вашингтона Роберт Конти.

Мэр столичного округа Колумбия (где находится столица США — Вашингтон) Мюриэл Боузер приняла в среду вечером решение о продлении режима ЧС на 15 дней (до 21 января). Об этом говорится в распространенном распоряжении Боузер. Распоряжение будет действовать до 15:00 21 января (23:00 мск), то есть затронет церемонию инаугурации 20 января избранного президента США Джозефа Байдена.

Республиканка Келли Леффлер, представляющая в Сенате Конгресса США штат Джорджия, после беспорядков в Вашингтоне решила не подавать официальный протест против утверждения победы демократа Джозефа Байдена на президентских выборах в стране. «Когда я приехала в Вашингтон сегодня утром, я в полной мере собиралась возражать против утверждения итогов голосования выборщиков. Однако события, которые произошли сегодня, заставили меня пересмотреть это решение», — сказала она, выступая в Сенате. Также против пересмотра итогов выборов выступили другие республиканцы.

Помощник спикера палаты представителей Кэтрин Кларк назвала действующего президента США Дональда Трампа предателем страны и конституции, призвала отстранить его от должности. «Несмотря на мятежную попытку свергнуть нашу демократию, мы в Конгрессе выполним свой долг по исполнению воли народа и обеспечению целостности нашей демократии. Но следующие дни и недели остаются опасными Дональд Трамп — предатель нашей страны и нашей конституции. Его необходимо отстранить от должности и предотвратить дальнейшую угрозу нашей стране и нашему народу», — написала она в Twitter. Также ряд СМИ сообщают, что идею импичмента Трампа уже обсуждают в Конгрессе США.

Члены кабинета президента США Дональда Трампа обсуждают возможность его отстранения от власти и передачи полномочий главы государства Майклу Пенсу после того, как сторонники американского лидера в среду ворвались в Конгресс. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на свои источники. По их данным, члены американского правительства обсуждают такую возможность, но пока еще не представили свои предложения Пенсу. Речь идет о намерении ряда членов кабинета задействовать 25-ю поправку к Конституции США. Согласно этой поправке, вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности.

Власти штата Нью-Йорк направят в Вашингтон тысячу бойцов Национальной гвардии США в связи с беспорядками. Об этом говорится в заявлении, распространенном губернатором Эндрю Куомо. По его словам, Нацгвардия будет находиться в Вашингтоне «до двух недель для содействия мирной передаче президентских полномочий».