Германия создала фонд для обхода санкций против «Северного потока — 2»

Алексей Вольцев

Германия открыла карты. Правительство федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания создало фонд, через который с «Северным потоком — 2» будут работать европейские компании. Он не попадет под санкции США, так как не является коммерческим предприятием.

Парламент федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания одобрил предложение регионального правительства создать «Фонд по климату и охране окружающей среды». Большинством голосов депутаты одобрили инициативу на специальной сессии, которая состоялась сегодня, 7 января.

«Парламент земли расчистил путь для создания государственного экологического фонда, который также будет поддерживать завершение спорного газопровода „Северный поток — 2“ в Балтийском море. Фонд, ориентированный на общественные интересы, предназначен для содействия проектам в области охраны окружающей среды, природы и климата. Фонд планирует закупить комплектующие и оборудование, необходимые для завершения строительства газопровода „Северный поток — 2“. Цель состоит в том, чтобы по возможности избежать угрозы санкций США против компаний, участвующих в строительстве газопровода», — говорится на сайте парламента федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания.

Ранее региональное правительство сообщило, что благодаря собственным бизнес-операциям фонд может внести свой вклад в завершение строительства газопровода «Северный поток-2» в Балтийском море. На сайте правительства сообщается, что почетным председателем фонда станет бывший премьер-министр земли Эрвин Селлеринг. Уставной капитал фонда составит 20,2 млн евро, из которых оператор Nord Stream 2 AG внесет 20 млн евро, а 200 тыс. — станут взносом федеральной земли.

«Я очень рад, что мы приобрели Nord Stream 2 AG в качестве партнера для этого проекта. Германия приняла решение о поэтапном отказе от атомной и угольной энергетики. Именно поэтому мы продолжаем развивать возобновляемые источники энергии в Мекленбурге-Передней Померании. Мы пионеры в Германии. И мы полагаемся на газ из трубопровода Балтийского моря (в качестве источника для стабильного производства электроэнергии на фоне неустойчивой генерации ВИЭ. Только таким образом можно добиться успеха в энергетическом переходе в Германии», — сказал министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель.

На сайте парламента земли говорится, что оператор «Северного потока — 2» уже приветствовал создание фонд. В немецких СМИ сообщали, что он может выделить на деятельность фонда 60 млн евро.

Как сообщало ИА Newstes , суть идеи заключается в том, что фонд должен основать коммерческое предприятие, продукты и услуги которого должны использоваться только для завершения строительства трубопровода. Таким образом немецкие компании могли бы предоставлять свои услуги «Северному потоку — 2» через фонд и его предприятие. С технической точки зрения, компании не будут взаимодействовать с проектом балтийского газопровода, и на них не будут распространяться санкции США, отмечал немецкий таблоид Bild.

Ранее премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швейзиг открыто выступала за окончание «Северного потока — 2» и в разгар истории с отравлением Навального. Например, она написала письмо американским сенаторам в ответ на их угрозы бургомистру Засница Франку Крахту из-за «Северного потока — 2» и ездила в порт Мукран успокаивать сотрудников.

В январе 2021 года против «Северного потока — 2» США ввели новые санкции. Они касаются дооснащения судов «Северного потока — 2», их страхования и перестрахования. Также Вашингтон через закон об оборонном бюджете на этот год запретил участвовать в проекте компаниям, которые инспектируют, испытывают и сертифицируют газопровод. В тексте закона говорится, что он распространяется только на коммерческие предприятия, но не касается госучреждений.

До конца строительство газопровода осталось уложить в Балтийском море чуть более 150 километров. Чтобы продолжить работы «Газпром» собрал флот российских судов. Возобновление работ на самом длинном участке в Дании планируется на середину января.



