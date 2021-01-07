Юрий Луценко увидел в беспорядках в США «руку Кремля»

Анастасия Иванова

В общеукраинскую очередь на поздравления Джо Байдену встал бывший генпрокурор и экс-глава МВД Украины Юрий Луценко, ныне нардеп от «Европейской солидарности». Луценко рад, что в лице Джо Байдена в США победила «настоящая демократия — как на Украине после Евромайдана».

«Если проводить параллели — 6 января в Вашингтоне была попытка реализовать Антимайдан по-российски, с Гоблином, Моторолой и подобными персонажами. Тотальная, лживая, нацеленная на неграмотный электорат пропаганда через Twitter, российские СМИ или видосики привела к попытке антидемократического путча», — заявил Луценко.

По его словам, сторонники Дональда Трампа 6 января попытались повторить «российский опыт в Крыму и на Донбассе в 2014 году — точно под копирку».

Как считает Луценко, сторонники Демократической партии США — это «здоровые революционные силы Америки», похожие на Евромайдан и «оранжевую революцию» на Украине.

«Только пророссийские силы в Крыму, Донецке и Луганске начинали с захватов госадминистраций, УВД и СБУ. Майдан никогда не захватывал Верховную раду, Кабинет министров, администрацию президента», — утверждает Луценко.

Заметим, ветеран обоих «майданов» нагло лжёт. Правительственные здания были главными целями боевиков в 2004, в 2013—2014 годах и в другие периоды нестабильности в Незалежной.

Далее Луценко призывает украинцев учиться у сторонников Джо Байдена.

«Это хороший пример для всего демократического мира. Демократам, патриотам и государственникам настало время собирать камни и создавать мощное объединение. Для победы над Зеленским и Медведчуком», — говорит он.

Напомним, Юрий Луценко — колоритный персонаж в украинском политическом мультфильме-сериале «Сказочная Русь» (аналог российских «Кукол»), созданном студией «95-й квартал». Мультяшный Луценко только и делает, что пьянствует, говорит и делает глупые вещи. «Сначала он был просто Юра Бутылка, потом стал Юра Мигалка, а благодаря мне он — Юра Фуфайка», — пересказывает политическую биографию Луценко в «Сказочной Руси» мультяшный Виктор Янукович.

Кроме своего алкоголизма, Луценко запомнился украинцам тем, что высшие правовые посты он занимал при полном отсутствии юридического образования. Луценко в 2016 году стал генпрокурором Украины, имея за плечами тюремный срок за тяжкие коррупционные деяния.