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Количество погибших при беспорядках в Вашингтоне выросло до 4 человек

Количество погибших при беспорядках в Вашингтоне выросло до 4 человек

Четыре человека умерли во время протестов у Конгресса США в Вашингтоне.

Об этом сообщил Associated Press глава столичной полиции. Ранее сообщалось об одной погибшей.

Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, объявивших 14 декабря о победе на выборах главы государства демократа Джозефа Байдена.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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