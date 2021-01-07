Количество погибших при беспорядках в Вашингтоне выросло до 4 человек
Сегодня, 07:30 Лидия Мартынова
Четыре человека умерли во время протестов у Конгресса США в Вашингтоне.
Об этом сообщил Associated Press глава столичной полиции. Ранее сообщалось об одной погибшей.
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне, где проходила процедура утверждения итогов голосования коллегии выборщиков, объявивших 14 декабря о победе на выборах главы государства демократа Джозефа Байдена.
По материалам: eadaily.com