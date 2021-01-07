Конгресс США возобновил процедуру утверждения итогов выборов президента
Сегодня, 05:00 Влада Некрасова
Слушания по утверждению итогов голосования выборщиков на выборах президента США возобновились в Конгрессе.
«Мы заново собрались в этой палате, и мир увидит прочность и силу нашей демократии, так даже на фоне беспрецедентных жестокости и вандализма в этом Капитолии избранные представители народа Соединенных Штатов собрались снова в тот же самый день, чтобы поддержать и защитить конституцию Соединенных Штатов. Вернемся к работе», — такими словами открыл заседание председательствующий на нем вице-президент Майкл Пенс.
Вечером 6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Избранным президентом по итогам прошедшего голосовании считается демократ Джозеф Байден, но Трамп не признает поражения.
По материалам: eadaily.com