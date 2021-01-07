Конгресс утвердил Байдена президентом США

Лидия Мартынова

Конгресс США сегодня, 7 января, официально утвердил Джо Байдена на должности следующего американского президента, в которую представитель Демократической партии страны официально вступит 20 января. Байден набрал более 270 утверждённых Конгрессом голосов выборщиков. Это обеспечивает ему окончательную победу на выборах, которые прошли 3 ноября, так как утверждение голосов выборщиков в законодательном органе США окончательно закрывает конституционные возможности для оспаривания результатов голосования, передаёт агентство Associated Press.

Напомним, начавшееся 6 января совместное заседание обеих палат Конгресса, в ходе которого должны были быть утверждены итоги голосования в коллегии выборщиков, оказалось прервано из-за массовых беспорядков на Капитолийском холме, устроенных тысячами сторонников проигравшего выборы действующего президента США Дональда Трампа. Агрессивно настроенные протестующие ворвались в здание Конгресса, после чего полиции пришлось применить слезоточивый газ и эвакуировать законодателей. В ходе беспорядков погибли как минимум четыре человека. Для наведения порядка к Капитолию была направлена Национальная гвардия США. Поздно вечером в среду конгрессменам удалось возобновить свою работу.

Тем временем, согласно сообщениям ряда СМИ, а также заявлениям отдельных законодателей в Конгрессе, всё больше законодателей-республиканцев, задумываются о том, чтобы отстранить Дональда Трампа от должности главы государства, не дожидаясь инаугурации Джо Байдена.