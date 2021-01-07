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Меркель и Штайнмайер указали виновника штурма Капитолия: «Натравил толпу»

Меркель и Штайнмайер указали виновника штурма Капитолия: «Натравил толпу»

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Германии Ангела Меркель возложили на действующего американского президента Дональда Трампа ответственность за эскалацию протестов у здания Конгресса США, приведшую к человеческим жертвам. Трамп, «к сожалению, не признал поражения на выборах президента в ноябре, и это создало атмосферу для такого всплеска насилия», заявила Меркель в Берлине сегодня, 7 января, передаёт Deutsche Welle.

В свою очередь Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что «сцены, которые мы видели, — это результат лжи и снова лжи, раскола и пренебрежения демократией, ненависти и травли в самой высшей степени». По его словам, «вооружённая толпа», не признающая мирной передачи власти в результате свободных выборов, была «натравлена» Трампом, заявил президент ФРГ.

Ангела Меркель также выразила негодование в связи с беспорядками в Вашингтоне, подчеркнув, что фотографии с места событий «вызывают гнев и печаль». Основной принцип демократии заключается в том, что выборы выявляют победителя и проигравшего, отметила глава немецкого правительства. Вместе с тем Меркель выразила облегчение в связи с тем, что Сенат США утвердил Джо Байдена президентом.

«Менее чем через две недели, как это и должно быть, США откроют новую главу в их демократии», — уверена канцлер.

Напомним, 6 января после речи Трампа на митинге в Вашингтоне его сторонники прорвались к Капитолию, где в обеих палатах Конгресса США проходили дебаты по утверждению результатов прошедших 3 ноября президентских выборов. Протестующие вступили в столкновения с полицией, которая в ответ применила слезоточивый газ и срочно эвакуировала законодателей из здания Конгресса. Обсуждение итогов выборов было приостановлено, в Вашингтоне ввели комендантский час. По данным американских правоохранительных органов, протесты привели к гибели четырёх человек.

На следующий день после беспорядков Конгресс официально утвердил Джо Байдена на должности следующего президента США, в которую представитель Демократической партии страны вступит 20 января.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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