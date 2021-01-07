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Однопартиец Трампа призвал его уйти в отставку из-за беспорядков

Однопартиец Трампа призвал его уйти в отставку из-за беспорядков

Губернатор штата Вермонт Фил Скотт, который представляет Республиканскую партию, считает, что действующему лидеру страны Дональду Трампу следует уйти в отставку в свете беспорядков в Вашингтоне, в противном случае его нужно отстранить от должности.

Об этом Скотт написал в Twitter. Губернатор подчеркнул, что «мятежники активно нападали на сотрудников полиции». Как он полагает, «президент США несет ответственность за произошедшее». По словам Скотта, Трамп «организовал кампанию, чтобы вызвать волнения и отменить итоги свободных, честных и законных выборов».

«Президент Трамп должен уйти в отставку или быть отстранен от должности своим кабинетом или Конгрессом», — считает Скотт.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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