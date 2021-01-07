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США получили сигнал об ударе по Капитолию: «Сулеймани будет отомщён»

США получили сигнал об ударе по Капитолию: «Сулеймани будет отомщён»

Несколько авиадиспетчеров в Нью-Йорке получили угрозу из аудиозаписи, которая оказалась в распоряжении телеканала CBS News, следующего содержания: «В среду (6 января) мы направим самолёт на Капитолий. Сулеймани будет отомщён».

Угроза, полученная в минувший вторник, появилась через несколько дней после первой годовщины убийства командующего иранскими силами спецназначения «Кодс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани в результате удара беспилотника ВВС США в международном аэропорту Багдада 3 января 2020 года.

Неясно, кто непосредственно послал данное сообщение по закрытому радиоканалу, которым пользуются авиадиспетчеры в крупнейшем американском мегаполисе. Хотя правительство США не верит в серьёзность этого предупреждения об атаке, оно тем не менее инициировало расследование по факту нарушения частот гражданской авиации, отмечает CBS News.

Источники телеканала также сказали, что во вторник, 5 января, авиадиспетчерам было отправлено уведомление с напоминанием о том, что о любой угрозе или отклонении пассажирского самолёта от заданного маршрута следует немедленно сообщать в соответствующие правительственные службы.

Официальный представитель КСИР Рамезан Шариф заявил 3 января, что Тегеран обдумывает, когда и где отомстить за убийство Касема Сулеймани, годовщина которого выпала на минувшее воскресенье. По словам представителя КСИР, «акт возмездия неизбежен и будет осуществлён ​​в нужное время и в нужном месте». Вместе с тем генерал Шариф заявил, что Исламская Республика не считает маловероятным, что Соединённые Штаты в последние дни пребывания президента Дональда Трампа в Белом доме «совершат ещё одну глупость против Ирана». «Месть должна оказать максимальный эффект на противника и получить максимальную поддержку со стороны исламского мира», — подчеркнул он.

Верховный руководитель Ирана Сейид Али Хаменеи недавно встретился с членами семьи Касема Сулеймани и повторил своё обещание отомстить Соединённым Штатам.

Как сообщало ИА Newstes, иранское новостное агентство Mehr 2 января распространило анимационный ролик под названием «Жестокая месть». Судя по сюжету этого патриотического видеоматериала, Исламская Республика пообещала Соединённым Штатам новые ракетные удары по их базам на Ближнем Востоке в годовщину убийства генерала Сулеймани.

Напомним, духовный лидер руководитель Ирана аятолла Хаменеи 3 января 2020 года отдал распоряжение «жёстко ответить» на гибель генерала Касема Сулеймани в результате удара ВВС США в международном аэропорту Багдада в тот же день. Президент США Дональд Трамп в свою очередь пригрозил Ирану возможностью удара по 52 объектам в ИРИ, если её руководство решится дать военный ответ на ликвидацию командующего иранскими силами «Кодс» КСИР. В ночь на 8 января Иран ракетными ударами атаковал две базы в Ираке, на которых дислоцированы американские военные. Учитывая, что в результате этих атак серьёзно не пострадал ни один из военнослужащих возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции, Трамп решил не наносить ответный удар по иранским целям. По данным Пентагона, в результате иранского ракетного удара 109 американских военных, дислоцированных в том числе и на базе «Айн аль-Асад» на западе Ирака, получили лёгкие контузии.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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