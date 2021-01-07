Вверх по лестнице, ведущей вниз: как политику Банка России изменит инфляция

Алексей Вольцев

На протяжении 2020 года ЦБ РФ последовательно проводил политику количественного смягчения. Снижение ключевой ставки до 4,25% в обычной ситуации было бы важным элементом в структуре стимулов, направленных на ускорение темпов роста ВВП. Однако пандемия превратила эффективный во всех отношениях инструмент развития в средство поддержки экономики в условиях кризиса. Об этом в журнале «Профиль» пишет преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

Надо признать, что мегарегулятор сумел достаточно быстро адаптировать свою деятельность к реалиям, связанным с обострением эпидемиологической обстановки в стране.

Продолжение курса на снижение ключевой ставки и смягчение формальных требований к банкам сделало кредиты для населения и бизнеса более доступными, что позволило поддержать деловую активность и потребительский спрос.

В частности, госпрограмма льготного жилищного кредитования, активно продвигаемая Банком России, помимо своей несомненной социальной значимости, предоставила дополнительные возможности инвестирования для экономически активной части населения страны и, одновременно, придала динамику развития строительной отрасли.

Это особенно было заметно на фоне системных проблем, с которыми столкнулось большинство отраслей. Важную роль здесь играла логичность и предсказуемость решений, принимаемых ЦБ. Тем самым удалось обеспечить достаточно высокий уровень доверия к банковской системе в целом, хотя и не позволило снизить традиционно высокие в нашей стране инфляционные ожидания.

На финише 2020 года денежно-кредитная политика Центрального Банка приобрела характер некоторой неопределенности. Однако при всей обтекаемости формулировок регулятора по итогам заседания Совета директоров, состоявшегося в конце декабря, очертания смены курса в направлении ужесточения денежно-кредитной политики проступают вполне отчетливо.

Одной из главных своих задач руководство ЦБ по-прежнему видит в таргетировании инфляции. Выход в конце 2020 года уровня цен за границы прогнозируемого уровня заставил пересмотреть подход к перспективам снижения ключевой ставки. Продолжение мягкой денежно-кредитной политики все еще вероятно.

Подтверждение можно найти в прогнозе инфляции на 2021 год, которая, по расчетам, не превысит 4%. Главным дефляционным фактором при этом должен выступить сужающийся спрос — следствие падения доходов населения.

На каком-то этапе сдержать цены поможет и администрирование. При условии, что ценовая инфляция первый квартал будет держаться в диапазоне 3,5−4%, и при отсутствии потрясений на валютном рынке Банк России, казалось бы, вполне может пойти на снижение ключевой ставки до 4%.

Однако вероятность подобного развития событий ставится под сомнение прогнозом самого же ЦБ о начале восстановления экономики не ранее второй половины 2021 года. Если расчеты верны, то неизбежны позитивные изменения на рынке труда. Уже в 2020 году ряд отраслей — АПК, строительство, отдельные предприятия легкой промышленности — продемонстрировали положительную динамику.

Кроме того, из-за пандемии коронавируса резко сократилось количество трудовых мигрантов из ближнего зарубежья. Это значит, что освободились рабочие места для россиян.

Увеличение числа занятых в экономике несколько улучшит ситуацию с доходами населения. В совокупности с эффектом отложенного спроса это окажет давление на потребительский рынок, ускорит инфляцию. По этой причине прогнозируемый ЦБ переход экономики к восстановительному росту может сдвинуться со второго полугодия 2021-го на 2022 год.

Спрос на товары первой необходимости, включая основные продукты питания, отличается низкой эластичностью. При отсутствии реальной конкуренции (в том числе и со стороны иностранных производителей), высокой монополизации рынка, естественный механизм сдерживания ценовой инфляции просто не сработает.

Это наглядно продемонстрировали события декабря 2020 года, когда произошел резкий скачок цен на основные продовольственные товары. Для нормализации ситуации потребовались меры регулирования — как рыночные (экспортные пошлины), так и административные, когда продавцов, поставщиков и производителей, по сути, в приказном порядке заставили снизить цены на сахар, муку, хлеб, растительное масло и т. д.

Нерыночные инструменты воздействия, конечно, на короткий промежуток времени помогают снять социальное напряжение. Однако снизить инфляционное давление в приказном порядке при всем желании физически невозможно.

Характерно, что в то время, когда обсуждался вопрос о госрегулировании цен, значительно подорожали овощи. Это нельзя списать только на сезонный фактор.

Таким незамысловатым маневром торговые сети стремились компенсировать потенциальные убытки. При длительном администрировании цен неизбежно начнет сокращаться производство низкодоходных групп товаров, что сделает возможным возвращение такого подзабытого понятия, как дефицит.

Надо понимать, что законы рыночной экономики никто не отменял. А повышение цен — далеко не всегда дань жадности продавцов и производителей. Для этого существуют и другие предпосылки.

Например, обесценивание рубля всегда чревато ростом издержек производителей из-за изменения валютной составляющей затрат, что автоматически отражается на ценах реализации. Очевидно, что восстановить свои позиции по отношению к доллару и евро у нашей национальной валюты уже не получится. Со времени дефолта 1998 года история такого не знала.

В связи с этим Банк России, как представляется, будет вынужден отказаться от политики количественного смягчения и начать играть на повышение. Ключевая ставка в течение первого квартала может вырасти до 4,5%, к лету — до 5%, а в дальнейшем — до 6%.

Процесс, вполне вероятно, может ускориться в случае серьезных валютных флуктуаций (случайных отклонений). Например, при новом обострении эпидемиологической ситуации в мире, сопровождаемой спадом производства, или вследствие радикального ужесточения антироссийских санкций.

И в том, и в другом случае произойдет массовое «бегство» к доллару, что предполагает ответные действия ЦБ РФ в виде значительного увеличения ключевой ставки. Последствия предсказать несложно — кредиты вновь станут недоступны бизнесу.

В первую очередь пострадают малые и средние предприятия. Результат — существенное замедление темпов посткризисного восстановления отечественной экономики.