Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Алиев: «Мы закрываем глаза на гуманитарные дела» миротворцев в Карабахе

Алиев: «Мы закрываем глаза на гуманитарные дела» миротворцев в Карабахе

Алиев: «Мы закрываем глаза на гуманитарные дела» миротворцев в Карабахе

«У миротворческих сил в Нагорном Карабахе есть свои функции. Эти функции были определены 10 ноября. Несмотря на то, что это не определено в подписанном 10 ноября заявлении, они сейчас там занимаются гуманитарными делами. Мы закрываем на это глаза. Почему? Потому что понимаем, что там живут люди, а сейчас зима и погода холодная». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на совещании, посвященном итогам 2020 года.

«Там должна быть проведена определенная работа, чтобы нынешняя зима не создала проблем для проживающих там армян. Поэтому мы позволили это. Сейчас большая часть грузов направляется туда через территорию Азербайджана. Мы позволили это. До Барды грузы отправляются железной дорогой, а оттуда на машинах в Нагорный Карабах. Конечно, мы могли и не позволить этого.

Армения 30 лет перекрывала нам воду. 100 тысяч гектаров земли оставались без воды. Несмотря на то, что и Сарсангское и Суговушанское водохранилища в свое время были построены по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева. Армения перекрыла нам воду. Но я еще раз говорю, мы никогда не должны опускаться до их уровня. Проживающие сейчас в Нагорном Карабахе люди являются нашими гражданами. Они увидят, что под руководством Азербайджана они будут жить хорошо. Поэтому мы дали такие возможности. Иначе доставлять туда грузы через Лачинский коридор является очень трудной задачей. Мы предприняли другие шаги, чтобы там осуществлялась гуманитарная работа. Еще раз говорю, этого нет в подписанном 10 ноября документе. Но мы позволяем это. Это показывает широту нашей души. Считаю, что подписанное 10 ноября заявление должно быть основой для дальнейшей деятельности. Помимо этого заявления не было подписано других документов», — сказал президент Азербайджана.

Как сообщало ранее ИА Newstes, выездные бригады военных врачей из состава российского миротворческого контингента продолжают оказывать помощь местному населению в различных населенных пунктах Нагорного Карабаха.

# Политика
По материалам: eadaily.com

Последние новости

МВД аннулирует диагностические карты не прошедших техосмотр машин
МВД аннулирует диагностические карты не прошедших техосмотр машин
Алиев: «Мы закрываем глаза на гуманитарные дела» миротворцев в Карабахе
Алиев: «Мы закрываем глаза на гуманитарные дела» миротворцев
Бан Трампа в соцсетях — проведение Всевышнего: Рамзан Кадыров
Бан Трампа в соцсетях — проведение Всевышнего: Рамзан Кадыров
«У Соединенных Штатов больше нет никакого авторитета» — эксперт
«У Соединенных Штатов больше нет никакого авторитета» — эксперт
Китайский Новый Год — 2021: когда начинается и как отмечать
Китайский Новый Год — 2021: когда начинается и как отмечать
Губерниев объяснил массовое снятие биатлонистов с "Ижевской винтовки"
Губерниев объяснил массовое снятие биатлонистов с "Ижевской винтовки"
В Германии назвали возможного преемника Меркель
В Германии назвали возможного преемника Меркель
Пентагон поддержит Санду против Приднестровья и России — эксперт НАТО
Пентагон поддержит Санду против Приднестровья и России — эксперт НАТО
Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года
Женский гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года
Битва платьев: Ксения Собчак против Светланы Бондарчук
Битва платьев: Ксения Собчак против Светланы Бондарчук
«Могла сыграть скрытую роль»: в Ереване призвали допросить супругу Пашиняна
«Могла сыграть скрытую роль»: в Ереване призвали допросить супругу
«Крысы бегут с корабля»: администрация Дональда Трампа рассыпается
«Крысы бегут с корабля»: администрация Дональда Трампа рассыпается

Топ на сегодня

Спасение утопающих, работа в красной зоне и создание вакцины: топ-10 героических поступков россиян в 2020 году
Спасение утопающих, работа в красной зоне и создание вакцины: топ-10
Вверх по лестнице, ведущей вниз: как политику Банка России изменит инфляция
Вверх по лестнице, ведущей вниз: как политику Банка России изменит
В сети обсуждают вероятный развод Ким Кардашьян и Канье Уэста: предпосылки, причины, раздел имущества
В сети обсуждают вероятный развод Ким Кардашьян и Канье Уэста:
Иракский суд предписал арестовать Трампа по делу об убийстве Сулеймани
Иракский суд предписал арестовать Трампа по делу об убийстве Сулеймани
Насколько услуги ЖКХ подорожают в 2021 году?
Насколько услуги ЖКХ подорожают в 2021 году?

Еще по теме

Президент Азербайджана потребовал прекратить оккупацию
Президент Азербайджана принял сопредседателей МГ ОБСЕ
Селфи на Генассамблее ООН: дочь Алиева фотографировалась во время речи отца
Алиев заявил о передаче Лачинского коридора российским миротворцам