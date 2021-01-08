Баку опровергает информацию о создании турецких военных баз в Азербайджане

Влада Некрасова

Министерство обороны Азербайджана опровергло сообщения СМИ о создании Турцией авиабаз в трех городах республики.

Напомним, сегодня, 8 января, агентство «Спутник-Армения» со ссылкой на турецкие СМИ сообщило, что Турция намерена создать авиабазы в трех азербайджанских городах — Гяндже, Ленкорани и Габале.

«Распространившаяся информация не соответствует действительности», — заявил РИА Новости начальник пресс-службы военного ведомства Азербайджана Вагиф Даргяхлы.

По его словам, «за исключением случаев, предусмотренных в соглашениях, которые она поддерживает, Азербайджанская Республика не придерживается политики размещения на своей территории иностранных военных баз».

«Следует учесть, что Азербайджан является членом Движения неприсоединения и председательствует в этом движении в 2019—2022 годах», — подчеркнул официальный представитель министерства обороны Азербайджана.

Как ранее сообщало ИА Newstes, президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с министром обороны Турции Хулуси Акаром заявил, что турецкие компании приступили к реализации инфраструктурных проектов в Карабахе. Он сообщил, что восстановительные работы уже начались, подписаны первые контракты.