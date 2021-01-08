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Джо Байден назвал сторонников Трампа «внутренними террористами»

Джо Байден назвал сторонников Трампа «внутренними террористами»

Участников штурма Конгресса США следует называть не протестующими, а повстанцами и внутренними террористами. С таким заявлением в видеообращении к жителям страны выступил избранный президент США Джо Байден.

По его словам, события минувшего дня — «результат нападения Дональда Трампа на демократию».

«Трамп подстрекал толпу к нападению на Конгресс, он пытался использовать толпу, чтобы заставить замолчать голоса американских избирателей», — сказал Байден.

Напомним, что попытка штурма Капитолия была предпринята накануне, в день утверждения Конгрессом президента. В результате погибли четыре протестующих и один полицейский. Еще 14 полицейских пострадали.

Читайте также по теме: «Альфы» и «эльфы» внутреннего терроризма в США

# Политика
По материалам: eadaily.com

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