Джо Байден назвал сторонников Трампа «внутренними террористами»
Сегодня, 07:40 Влада Некрасова
Участников штурма Конгресса США следует называть не протестующими, а повстанцами и внутренними террористами. С таким заявлением в видеообращении к жителям страны выступил избранный президент США Джо Байден.
По его словам, события минувшего дня — «результат нападения Дональда Трампа на демократию».
«Трамп подстрекал толпу к нападению на Конгресс, он пытался использовать толпу, чтобы заставить замолчать голоса американских избирателей», — сказал Байден.
Напомним, что попытка штурма Капитолия была предпринята накануне, в день утверждения Конгрессом президента. В результате погибли четыре протестующих и один полицейский. Еще 14 полицейских пострадали.
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По материалам: eadaily.com