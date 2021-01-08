Иракский суд предписал арестовать Трампа по делу об убийстве Сулеймани

Лидия Мартынова

Суд Ирака выдал сегодня, 7 января, ордер на арест уходящего президента США Дональда Трампа в связи с убийством иранского генерала и одного из лидеров иракских ополченцев в прошлом году, передаёт агентство Associated Press со ссылкой на сообщение судебной системы арабской страны.

Ордер был выдан судьей Багдада, которому было поручено расследовать нанесённый в начале прошлого года удар беспилотника ВВС США, в результате которого погибли командующий иранскими силами спецназначения «Кодс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель командующего иракскими «Силами народной мобилизации» («Хашд аш-Шааби», созданы в 2014 году при поддержке Ирана для борьбы с запрещённой в России и ряде других стран террористической организацией «Исламское государство». — Ред.) Абу Махди аль-Мухандиса.

Ордер на арест выдан по обвинению в умышленном убийстве, которое влечёт за собой, по иракскому законодательству, смертную казнь в случае признания виновным. Решение «принято после того, как судья зафиксировал заявления истцов из семьи Абу Махди аль-Мухандиса», говорится в заявлении Высшего судебного совета Ирака.

Вместе с тем указывается, что расследование преступления, совершённого 3 января 2020 года в международном аэропорту Багдада, продолжается.

В конце прошлого года глава Высшего совета по правам человека судебной системы Ирана заявил, что власти страны установили 48 лиц, причастных к убийству генерала Касема Сулеймани «Мы выявили 48 подозреваемых, связанных с делом об убийстве мученика Касема Сулеймани, и мы приняли необходимые меры для их судебного преследования, — заявил Али Багери-Кани. — Страны, которые каким-то образом были причастны к этому террористическому акту, получили просьбу предоставить запрашиваемую информацию и документы в иранские судебные органы». По его словам, Германия была последней страной, из которой иранские власти получили данные о том, что американская авиабаза «Рамштайн» на территории этой европейской страны «участвовала в обмене информацией между дронами ВВС США, которые использовались для убийства Сулеймани».

Напомним, верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи 3 января 2020 года отдал распоряжение «жёстко ответить» на гибель генерала Касема Сулеймани в результате удара ВВС США в международном аэропорту Багдада в тот же день. Президент США Дональд Трамп в свою очередь пригрозил Ирану возможностью удара по 52 объектам в Исламской Республике, если её руководство решится дать военный ответ на ликвидацию командующего иранскими силами «Кодс» КСИР. В ночь на 8 января Иран ракетными ударами атаковал две базы в Ираке, на которых дислоцированы американские военные. Учитывая, что в результате этих атак серьёзно не пострадал ни один из военнослужащих возглавляемой Соединёнными Штатами коалиции, Трамп решил не наносить ответный удар по иранским целям. По данным Пентагона, в результате иранского ракетного удара 109 американских военных, дислоцированных в том числе и на базе «Айн аль-Асад» на западе Ирака, получили лёгкие контузии.