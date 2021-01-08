«Крысы бегут с корабля»: администрация Дональда Трампа рассыпается

Алексей Вольцев

Высокопоставленные сотрудники Совета национальной безопасности при Белом доме покинули свои посты после беспорядков в Вашингтоне, сообщает Reuters.

Согласно источнику, в отставку уходят старший директор по делам Африки Эрин Уолш, старший директор по политике в сфере обороны Марк Вандрофф, старший директор по вопросам оружия массового уничтожения Энтони Ругьерро и старший директор по делам Ближнего Востока и Африки Роб Гринуэй.

Кроме того, с поста ушел заместитель советника президента по нацбезопасности Мэтт Поттинджер. Старший директор совета нацбезопасности США по Европе и России Брайан Тулли также подал в отставку в связи с происходящими в американской столице беспорядками.

Ранее в отставку подали министр транспорта США Элейн Чао и глава министерства образования США Бетси Девос, которая в своём обращении к Дональду Трампу заявила, что именно его риторика спровоцировала беспорядки.

Как сообщало ИА Newstes, президент США Дональд Трамп заявил, что его штаб использовал все юридические возможности для оспаривания результатов президентских выборов, но теперь пришло время для примирения. Он обещает сосредоточиться на обеспечении плавного перехода власти к администрации избранного президента Джо Байдена.

Напомним, что попытка штурма Капитолия была предпринята накануне, в день утверждения Конгрессом президента. В результате погибли четыре протестующих и один полицейский. Еще 14 полицейских пострадали.