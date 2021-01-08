«Могла сыграть скрытую роль»: в Ереване призвали допросить супругу Пашиняна

Лидия Мартынова

Лидера партии «Единая Армения» Артур Казинян призвал правоохранительные органы республики допросить супругу премьер-министра Армении Анну Акопян.

Как сообщает News.am, согласно Казиняну, «первая леди» могла сыграть скрытую роль в поражении армянской армии в карабахском конфликте.

Политик напомнил, что глава правительства Никол Пашинян, который де-юре возглавляет страну, ранее признался, что командировал свою жену к генералам на командный пункт c целью оказания им моральной поддержки.

«Этому факту следует дать правовую оценку, так как его супруга просто не имела права находиться на командном пункте», — подчеркнул Казинян.

Отметим, что имя Анны Акопян уже муссировалось после войны в Нагорном Карабахе, когда генерал Мовсес Акопян заявил на пресс-конференции, что вежливо попросил супругу премьера покинуть командный пункт карабахской армии, поскольку здесь зачастую звучит ненормативная лексика. Как заявил армянский генерал, Анна Акопян без каких-либо пререканий исполнила его просьбу, однако на следующий день его самого отстранили от участия в командовании боевыми действиями.

Стоит также напомнить, что под занавес войны Анна Акопян объявила о сборе женского добровольческого отряда под названием «Эрато». После публичных тренировок, ставших элементом пиара, отряд отправился в зону конфликта, однако в боевых действиях замечен не был.