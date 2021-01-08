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Штурм Капитолия спровоцировала полиция или спецслужбы США (видео)

Штурм Капитолия спровоцировала полиция или спецслужбы США (видео)

6 декабря в Вашингтоне произошла трагедия. Сторонники Трампа, вышедшие на демонстрацию в его поддержку к зданию Конгресса во время утверждения президентом Байдена, прорвались в здание. В результате столкновений пять человек погибли.

Накануне, ректор СПбГУП, член-корреспондент РАН Александр Запесоцкий в статье, опубликованной на сайте «Московского комсомольца», предположил, что захват Капитолия скорее всего организован спецслужбами США.

«И вот теперь — сакральные жертвы на Капитолийском холме. Кто это планировал, кто инструктировал активистов кричать: „Вперед, за Трампа!“, кто давал команду минимизировать кордоны на пути нескольких сотен экстремистов? — Эти вопросы в Америке сегодня не прозвучат. Хотя никто не поверит, что в рядах сторонников Трампа не было провокаторов из спецслужб», — пишет Запесоцкий.


Между тем, в сети Facebook появились видеокадры, свидетельствующие о том, что полиция сама открывает проход сторонников Трампа к Капитолию, а некие «активисты» активно приглашают протестующих пройти в здание Конгресса США.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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