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США запугивают Иран ядерными бомбардировщиками

США запугивают Иран ядерными бомбардировщиками

Два бомбардировщика B-52 слетали на Ближний Восток и вернулись назад, чтобы показать Ирану возможности ВВС США.

Это должно «продемонстрировать приверженность американских военных региональной безопасности и сдерживанию агрессии», говорится в заявлении ВВС. Отправка новых бомбардировщиков на Ближний Восток происходит на фоне опасений, что Иран все еще может попытаться отомстить за смерть командующего иранскими силами спецназначения «Кодс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Он погиб в результате удара американского беспилотника чуть более года назад.

«Экипажи совершили 36-часовой беспосадочный полет из авиабазы Минот (штат Нью-Йорк), в Персидский залив и обратно, чтобы послать четкий сигнал, продемонстрировав способность развернуть подавляющую боевую мощь в кратчайшие сроки», — говорится в заявлении ВВС.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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