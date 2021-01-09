Администрация Twitter заблокировала аккаунт Трампа навсегда

Влада Некрасова

Twitter заморозил учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», говорится в сообщении администрации соцсети.

«После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — говорится в сообщении.