Администрация Twitter заблокировала аккаунт Трампа навсегда
Сегодня, 03:00 Влада Некрасова
Twitter заморозил учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», говорится в сообщении администрации соцсети.
«После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — говорится в сообщении.
По материалам: eadaily.com