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Администрация Twitter заблокировала аккаунт Трампа навсегда

Администрация Twitter заблокировала аккаунт Трампа навсегда

Twitter заморозил учетную запись президента США Дональда Трампа на постоянной основе «из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», говорится в сообщении администрации соцсети.

«После тщательного рассмотрения недавних записей @realdonaldtrump и контекста, который его окружает, мы заморозили аккаунт на постоянной основе из-за риска дальнейшего подстрекательства к насилию», — говорится в сообщении.
# Политика
По материалам: eadaily.com

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