"Было дело": Якубович признался, что в 16 лет самостоятельно принял роды

Вадим Карасев

75-летний Леонид Якубович поделился воспоминаниями из жизни. Телеведущий шокировал зрителей, рассказав, что еще в юном возрасте принимал роды, сообщает "Пятый канал".

Одна из участниц очередного выпуска "Поле чудес" заявила, что занимается консультированием будущих мам. В ответ на это Леонид Якубович поделился неожиданным фактом из своей биографии.



"Ох, мне в 16 лет пришлось самостоятельно принять роды. Да, было дело", - заявил телеведущий, оставив в недоумении аудиторию. "За это надо выпить", - ответила гостья программы.



Ведущий шоу "Поле чудес" недавно отпраздновал свое 75-летие. Юбиляр выпустил свою автобиографическую книгу "Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни", в которой похвастался своим успехом у женщин.

Так в 1994 году Леонид Якубович приехал в Одессу на фестиваль "Юморина". Телеведущий поделился воспоминаниями, как милиционеры вели его к гостинице сквозь ликующую толпу.



Уже около входа сквозь оцепление продралась разудалая пышнотелая молодуха, подскочила ко мне, сунула в руки тюбик помады и с воплем: "Аркадьич, распишись хоть здесь!" - повернулась задом, наклонилась и задрала юбку на голову! Толпа взревела так, что покачнулся Дюк на пьедестале. И я помадой написал на двух ее половинках "Поле" и "чудес".

Именно в то время Леонид Якубович завоевал народную славу, начав вести капитал-шоу "Поле чудес" на Первом канале.

Звезда ТВ рассказал, как знакомая соседка попросила его выбросить помойное ведро, когда он выходил из квартиры в бабочке и смокинге, собираясь на съемки.

Ну и ничего особенного, ко мне с какими только просьбами не обращались. Подумаешь, помойное ведро! И пока я все это в мозгу перемалываю, она открывает дверь, протягивает мне ведро и шепчет: "Пожалуйста, а то я совершенно голая, вдруг кто-нибудь увидит". Я потом ехал в лифте, прямо слезы на глаза! Что значит "кто-нибудь"? А я тогда кто?

В 1995 году Леонид Якубович отправился под Туапсе, чтобы поучаствовать в детском фестивале "Орленок".

Там знаменитый телеведущий спрятался от навязчивых поклонников в туалете, который мыла "здоровенная тетка".

Заскочил, на цыпочках к кабинке и заныкался там… Ну, как сами понимаете, природа взяла свое, и я, уж извините, тихонько так притерся к писсуару. И тут как гром среди ясного неба, как выстрел из базуки: ба-бах!!! Меня вдавило в фаянс! А это она плашмя с маху шарахнула швабру об кафельный пол, ногой распахнула дверь сортира и на всю толпу жутким пронзительным голосом заорала: "Мартьяновна!!! Итить сюды! У меня "Поле чудес" ссыть!!!". Как я успел выскочить, понятия не имею. Туда уже рванули за автографами все: здоровые, больные, убогие, беременные, носильщики, таможенники, билетеры, мамы с детьми.



Как писал NEWSTES, ранее Якубович проехал на Lexus по чебоксарскому тротуару и отказался извиняться.