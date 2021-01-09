"Было дело": Якубович признался, что в 16 лет самостоятельно принял роды
75-летний Леонид Якубович поделился воспоминаниями из жизни. Телеведущий шокировал зрителей, рассказав, что еще в юном возрасте принимал роды, сообщает "Пятый канал".
Одна из участниц очередного выпуска "Поле чудес" заявила, что занимается консультированием будущих мам. В ответ на это Леонид Якубович поделился неожиданным фактом из своей биографии.
"Ох, мне в 16 лет пришлось самостоятельно принять роды. Да, было дело", - заявил телеведущий, оставив в недоумении аудиторию. "За это надо выпить", - ответила гостья программы.
Ведущий шоу "Поле чудес" недавно отпраздновал свое 75-летие. Юбиляр выпустил свою автобиографическую книгу "Плюс минус 30: невероятные и правдивые истории из моей жизни", в которой похвастался своим успехом у женщин.
Так в 1994 году Леонид Якубович приехал в Одессу на фестиваль "Юморина". Телеведущий поделился воспоминаниями, как милиционеры вели его к гостинице сквозь ликующую толпу.
Именно в то время Леонид Якубович завоевал народную славу, начав вести капитал-шоу "Поле чудес" на Первом канале.
Звезда ТВ рассказал, как знакомая соседка попросила его выбросить помойное ведро, когда он выходил из квартиры в бабочке и смокинге, собираясь на съемки.
В 1995 году Леонид Якубович отправился под Туапсе, чтобы поучаствовать в детском фестивале "Орленок".
Там знаменитый телеведущий спрятался от навязчивых поклонников в туалете, который мыла "здоровенная тетка".
Как писал NEWSTES, ранее Якубович проехал на Lexus по чебоксарскому тротуару и отказался извиняться.