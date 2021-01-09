Демократы в Сенате США готовятся начать импичмент Трампа
Сегодня, 05:30 Лидия Мартынова
Спикер Палаты представителей Конгресса США демократка Нэнси Пелоси дала указание комитету по регламенту быть готовым к началу импичмента действующего президента-республиканца Дональда Трампа.
Об этом сообщило агентство Reuters.
«Члены Палаты представителей надеются, что президент немедленно оставит должность. Палата использует любой вариант отстранения Трампа от власти. Наши обсуждения продолжатся», — сказала она на встрече с однопартийцами.
По материалам: eadaily.com