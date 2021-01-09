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Домбровский учредит в Латвии «партию профессионалов»

Домбровский учредит в Латвии «партию профессионалов»

Депутат Сейма Вячеслав Домбровский в первой половине нынешнего года планирует учредить новую партию. Об этом депутат сообщил агентству LETA.

В прошлом году Домбровский вышел из рядов оппозиционной партии «Согласие» и в настоящее время работает в парламенте вне каких-либо фракций.

Он рассказал, что вместе с единомышленниками работает над созданием новой «партии профессионалов», в которую войдут эксперты из различных сфер. В настоящее время Домбровский, ранее занимавший посты министра экономики и министра образования, яростно критикует нынешнее правительство Латвии за некомпетентность.

Вместе с ним в этом процессе участвует также внефракционный депутат Эвия Папуле, которая на выборах в 13-й Сейм баллотировалась по списку «Согласия», но не была ее членом.

Домбровский планирует, что новая партия будет участвовать в следующих парламентских выборах, которые состоятся осенью 2022 года.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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