Домбровский учредит в Латвии «партию профессионалов»

Алексей Вольцев

Депутат Сейма Вячеслав Домбровский в первой половине нынешнего года планирует учредить новую партию. Об этом депутат сообщил агентству LETA.

В прошлом году Домбровский вышел из рядов оппозиционной партии «Согласие» и в настоящее время работает в парламенте вне каких-либо фракций.

Он рассказал, что вместе с единомышленниками работает над созданием новой «партии профессионалов», в которую войдут эксперты из различных сфер. В настоящее время Домбровский, ранее занимавший посты министра экономики и министра образования, яростно критикует нынешнее правительство Латвии за некомпетентность.

Вместе с ним в этом процессе участвует также внефракционный депутат Эвия Папуле, которая на выборах в 13-й Сейм баллотировалась по списку «Согласия», но не была ее членом.

Домбровский планирует, что новая партия будет участвовать в следующих парламентских выборах, которые состоятся осенью 2022 года.