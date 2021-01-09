Евросоюз более не признает Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы

Влада Некрасова

Европейский союз больше не может признавать Хуан Гуайдо в качестве «временного президента Венесуэлы», так как после декабрьских выборов он утратил пост главы венесуэльского парламента.

Как сообщает русская служба Euronews, в связи с этим верховный представитель ЕС по иностранных делам Жозеп Боррель назвал Гуайдо не главой государства, а «видным деятелем оппозиции».

Изменившуюся позицию официального Брюсселя подтвердил представитель Еврокомиссия Петер Стано. Он сообщил, что такое решение было принято единогласно.

«Этот текст согласован и принят всеми 27 странами ЕС. Текст отражает позицию ЕС, которая состоит в том, что мы рассматриваем Хуана Гуайдо и членов последнего демократического избранного института, которым является уходящий состав Национальный Ассамблеи, как особо важных собеседников. Мы продолжим с ними работать», — завил Стано.

Заявление посланников 27 правительств ЕС стало результатом достигнутой в Брюсселе договоренности о том, что самопровозглашенная роль Гуайдо в качестве «временного президента» более не имеет институционального статуса.

Это произошло после того, как Единая социалистическая партия законно избранного главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро взяла под свой контроль Национальное собрание Венесуэлы (парламент страны).

Тот факт, что Евросоюз «отвернулся» от Гуайдо, вызвал возмущение среди европейских «поборников демократии». Их мнение выразила чешская либералка Дита Чаранзова, которая потребовала от руководства ЕС объяснений.

«Я не знаю, почему господин Боррель сделал такое заявление. Для меня совершенно ясно, что Евросоюз должен и дальше поддерживать демократические силы в Венесуэле и признавать Хуана Гуайдо законным представителем Венесуэлы», — заявила Чаранзова.

Отметим, что сам Гуайдо и его соратники теперь называют себя «Советом директоров» «недавно созданной Делегированной комиссии» «законного Национального собрания», что придает еще больше абсурдности и комичности деятельности подобной «политической оппозиции».

При этом весь этот политический театр рискует лишиться и поддержки своего главного покровителя в лице США. Менее чем через две недели свой пост госсекретаря покидает главный высокопоставленный покровитель Гуайдо в Америке Майк Помпео.

Нужен ли будет альтернативный «венесуэльский президент» новой администрации в Вашингтоне, в настоящий момент совершенно неясно.

Как сообщало ИА Newstes, по итогам парламентских выборов 6 декабря сторонники президента Венесуэлы Николаса Мадуро завоевали подавляющее большинство в Национальной ассамблее (парламенте) страны, получив в нем 91% мест.

Новый состав парламента приступил к исполнению обязанностей 5 января. Российский МИД заявил, что Москва настроена на сотрудничество с новым парламентом Венесуэлы.