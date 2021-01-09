Финансовый гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года

Вадим Карасев

Финансовая сторона жизни важна для всех людей без исключения. Гороскоп на неделю с 11 по 17 января поможет вам понять, каковы самые главные секреты привлечения денежной удачи.

Старайтесь следовать советам астрологов, чтобы оставаться на волне позитива. Это будет крайне удачная неделя для финансовой активности, работы и бизнеса. Постарайтесь прислушиваться к внутреннему голосу. Полезные упражнения помогут развить интуицию, которая в трудные моменты станет гарантом вашего спасения от убытков и проблем.

Овен

У Овнов начинается очень позитивное время, в которое можно следовать инстинктам. Очень важным станет также закон притяжения. Получать желаемое можно при помощи одной лишь силы мысли. Для этого нужно избавиться от сомнений, страхов и комплексов. Большая удача ожидает творческих личностей и всех, кто должен очень быстро принимать решения. Астрологи рекомендуют подходить основательно к решению любых вопросов.

Телец

У Тельцов начинается светлая полоса. Все, что им необходимо, — повысить энергетику и жизненный тонус, чтобы успевать все и всегда. Держать тело в тонусе поможет правильный психологический настрой. Важно сказать себе уже утром понедельника: «Я все могу», «У меня все получится». Звезды и планеты помогут осуществить самые важные мечты и найти большие скидки и распродажи. Необходимо внимательнее просматривать интернет-магазины.

Близнецы

Начало недели будет очень позитивным, но ближе к ее концу начнется неблагоприятный период. Чтобы этого не случилось, астрологи советуют пользоваться обрядами и практиками на быстрое раскрытие денежного потока. Это поможет сохранить финансовый канал открытым, так что на выходных можно будет заняться шопингом или работой. Если Близнецы почувствуют потерю мотивации и ухудшение настроения, лучше уделить внимание отдыху, релаксации, развлечениям.

Рак

Деньги любят счет. На этой неделе нужно пересчитать все свои сбережения и оценить все расходы в день, в неделю, в месяц. Стоит сократить часть из них, чтобы начать копить деньги на исполнение мечты. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют очистить свою ауру от негатива. В этом Ракам помогут три полезных способа. Это идеальное время для планирования. Покупки лучше отложить на потом, но если вдруг понадобится необходимость в тратах, желательно полагаться на советы близких.

Лев

Львам в период с 11 по 17 января стоит мыслить позитивно, чтобы привлечь денежный успех. Возможно, им откажут в повышении или в продвижении их идей. Не нужно унывать, потому что мнение людей субъективно. Нельзя отказываться от мечты, про которую кто-то скажет, что она бесполезна, или от идеи, которую отвергнут из-за ее радикальности. Львы — это кладезь оптимизма. Не нужно впадать в уныние из-за чьих-то слов. Важно помнить о том, что деньги любят смелых и упорных людей.

Дева

Всю неделю Девам будет очень сильно везти в финансовой сфере и в работе. Небольшие трудности могут быть лишь в пятницу, но справиться с ними помогут самые сильные талисманы для привлечения денег. Этот пассивный источник положительной энергии очень важен, поскольку настроение звезд и планет будет изменчивым 16 и 17 числа. Больше всего повезет тем, кто занимается сложной монотонной работой. Не стоит отвлекаться на побочные дела. Нужно фокусироваться на самом важном.

Весы

Самым лучшим другом и помощником для Весов будут они сами. Не стоит полагаться на поддержку окружающих, потому что люди могут быть крайне эгоистичными на данном этапе. Не потерять мотивацию на пути к целям и обрести удачу помогут аффирмации на процветание. Также на этой неделе можно начинать изучение чего-то нового, браться за новые дела, искать в себе новые таланты. Звезды и планеты преподнесут Весам много интересных сюрпризов.

Скорпион

Финансовая жизнь Скорпионов преобразится в лучшую сторону, особенно после 14 числа, когда Уран перестанет быть ретроградным. Астрологи считают, что для людей этого Знака очень важно сейчас следовать семи постулатам счастливой жизни, чтобы возможные неурядицы в финансовой сфере не отражались на настроении. Это очень важная неделя, на которой Скорпионы смогут получить от Вселенной важные подсказки о том, что им нужно делать дальше, куда идти и на что обращать внимание.

Стрелец

У Стрельцов начинается период, когда удача то приходит, то резко пропадает. Это связано с переменчивостью настроения планет и звезд. Ритуалы на удачу на каждый день помогут людям этого Знака укрепить свои позиции в финансовой сфере, в работе и бизнесе. Также астрологи советуют не тратить большие суммы, особенно сразу после поступления денег. Самые лучшие траты сейчас — на развлечения, семью, свидания. Нужно покупать за деньги эмоции, а не бесполезные и бездушные вещи.

Козерог

Козерогов в начале недели может ожидать наплыв негативных мыслей. Ранее эксперты рассказывали, как избавиться от негативных установок, чтобы стать счастливее. У Козерогов не будет возможности безболезненно сменить курс на этой неделе, поэтому лучше заниматься привычными делами на работе и дома. Деньги тоже лучше не тратить. Очень важно оставаться осторожными в общении с новыми людьми. Многие из них могут оказаться скрытыми недоброжелателями.

Водолей

Наступает идеальное время для борьбы с вредными финансовыми привычками. Водолеи смогут стать новой, улучшенной версией самих себя. Также звезды и планеты идеально расположились для того, чтобы начать обучение чему-то новому. Водолеи смогут найти новую работу или получить приятные предложения от работодателей. Многим людям этого Знака придет в голову интересная идея. Если есть лишние деньги и время, то можно немного побаловать себя подарками.

Рыбы

Рыбам не стоит бросать начатое, какой бы сильной ни была конкуренция и какими бы обидными ни были слова близких и коллег. Им нужно действовать, идти вперед, бороться за место под финансовым солнцем и цепляться за любую соломинку. Три простых упражнения из йоги помогут повысить энергетику и обрести силы в конце рабочей недели. Рыбы со свободным графиком могут сами решать, когда им отдыхать и отдыхать ли вовсе. В начале недели можно смело заниматься шопингом.