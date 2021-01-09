Главы спецслужб Азербайджана и Армении обсудили обмен пленными

Анастасия Иванова

Начальник Службы государственной безопасности (СГБ) Азербайджана Али Нагиев и глава Службы национальной безопасности Армении Армен Абазян провели личную встречу.

Как сообщили журналистам в службе национальной безопасности Армении, рандеву состоялось на нейтральной территории около села Ерасх Араратской области.

Стороны обсудили вопрос обмена пленными и поиска людей, пропавших в ходе конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР).

«Директор СНБ Армении Армен Абазян провел рабочую встречу с директором Службы государственной безопасности Азербайджана Али Нагиевым. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с обменом пленными и поиском пропавших без вести. Общение по этим темам продолжается», — сообщает армянский портал News.am.

Напомним, что 9 ноября лидеры Азербайджана, Армении и России подписали трехстороннее заявление о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. Стороны остались на занятых позициях, позже под контроль Баку перешли еще три района. Кроме того, в регион вошли российские миротворцы.

К настоящему времени стороны уже несколько раз провели обмен пленными. Так, 28 декабря на родину из Еревана вернулись двое азербайджанских солдат, Армения получила назад четырех своих военнослужащих. Предыдущий обмен удерживаемыми лицами между Ереваном и Баку состоялся 14 декабря.

Как сообщало ИА Newstes, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку «закрывает глаза «на гуманитарную деятельность российских миротворцев в Карабахе. По его словам, азербайджанская сторона понимает что «там живут люди, а сейчас зима и погода холодная».