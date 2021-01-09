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Иранская армада прошлась по Персидскому заливу: парад с напоминанием США

Иранская армада прошлась по Персидскому заливу: парад с напоминанием США

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана провёл сегодня, 9 января, военно-морской парад в Персидском заливе, сообщило государственное телевидение Исламской Республики. Демонстрация КСИР своего многочисленного флота надводных и подводных кораблей прошла на фоне обострения региональной напряжённости, отмечает агентство Associated Press (АР).

Морские маневры имели место недалеко от иранского острова Фарси в центральной части Персидского залива, где иранские силы менее чем за один день в январе 2016 года захватили два катера ВМС США и 10 членов их экипажа. Именно к пятой годовщине этого события и был приурочен парад. На видеозаписи видно, что в нём приняли участие десятки судов. Государственное телевидение Ирана сообщило, что участвовали сотни кораблей различного класса, в том числе подводные лодки.

На прошлой неделе Иран задержал южнокорейский нефтяной танкер и членов его экипажа в Персидском заливе. Власти ИРИ продолжают удерживать торговое судно в порту Бендер-Аббас. В 2019 году Иран аналогичным образом захватил нефтяной танкер под британским флагом и удерживал его в течение нескольких месяцев после того, как один из его танкеров был задержан спецназом Соединённого Королевства у Гибралтара.

Иран периодически проводит военные маневры в водах Персидского залива и в других частях страны, которые, по его словам, направлены на повышение боеготовности Вооружённых сил ИРИ. На этой неделе иранцы провели масштабные учения с задействованием ударных и разведывательных беспилотников, отмечает АР.

Как сообщало ИА Newstes, в прошлом месяце израильская подводная лодка открыто пересекла Суэцкий канал с целью «демонстрации силы» против Ирана. Согласно информации в израильских СМИ со ссылкой на источники в арабской разведке, этот шаг был одобрен Египтом. Указывалось что боевая субмарина, миновав Суэцкий канал и Красное море, всплыла в Персидском заливе. Источники в израильской разведке заявили, что этот шаг имел целью «послать сигнал» Ирану.

Эксперты отмечают рост напряжённости во всех ключевых точках опосредованного противостояния Ирана с его главными геополитическими противниками на Ближнем Востоке в лице Израиля, Соединённых Штатов и Саудовской Аравии — на ливано-израильской границе, в секторе Газа, в Йемене, а также непосредственно в зоне Персидского залива. Поддерживаемые Тегераном «Хизбалла», палестинское движение ХАМАС и шиитское повстанческое движение «Ансар Алла» («Помощники Аллаха», хуситы) активизировались в последние недели соответственно на северной границе Израиля, в секторе Газа и в Йемене. Нарастание конфронтации наблюдается и в Ираке, где действует ряд проиранских военизированных формирований. Основная причина высокого риска крупного вооружённого столкновения в регионе связывалась с первой годовщиной убийства командующего иранскими силами спецназначения «Кодс» КСИР генерала Касема Сулеймани 3 января в результате удара ВВС США в международном аэропорту Багдада.

Стратегические бомбардировщики В-52 ВВС США, способные нести ядерное оружие, в конце прошлого года осуществили полёт на Ближнем Востоке, призванный продемонстрировать Ирану силу и сдержать его от «необдуманных шагов» в регионе. Представители Пентагона указывали, что эта «военная демонстрация мускулов» призвана предостеречь Тегеран от нападения на американские интересы или персонал в дни, предшествующие годовщине убийства Сулеймани.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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