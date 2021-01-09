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Юрист рассказал, при каких условиях могут оштрафовать за посадку картошки

Юрист рассказал, при каких условиях могут оштрафовать за посадку картошки

Посадка и выращивание картофеля может при определенных условиях может считаться незаконным деянием, за которое предусмотрено административное наказание.

Об этом агентству «Прайм» рассказал управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин. Таким образом он прокомментировал сообщения в СМИ о том, что в стране якобы вводится штраф «за картошку», что у многих вызывают недоумение.

«Обычное занятие на майских праздниках для каждого второго россиянина — сажать картошку, а в конце лета — выкапывать. Неужели дачников могут лишить занятия, привычка к которому закладывалась веками?» — задался вопросом юрист.

И тут же пояснил, что на самом деле, закон обязывает лишь приобретать посевной материал, специально выращенный с целью посадки, только в предназначенных для этого магазинах.

По словам эксперта, оштрафовать человека могут только в том случае, если он выращивает корнеплод для дальнейшей продажи торговым сетям или гражданам из «нелегальных» семян. В таком случае нарушителю придется заплатить за несоблюдение требований 500 рублей.

«Это будет считаться административно наказуемым деянием только в том случае, если вы выращиваете корнеплод для дальнейшей продажи его семян: например, для продажи какого-то сорта соседям», — сказал Редин.

Таким образом, если человек высаживает картофель для собственного употребления и дальнейшего самостоятельного посева, то он не совершает ничего противозаконного.

Правда все же остается невыясненным вопрос, кто и как будет определять, как именно хозяин посеянной и растущей картошки намерен распорядиться своим будущим урожаем.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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