Как правильно поливать орхидею, чтобы цветок был здоровым?

Анастасия Иванова

Не стоит постоянно баловать свои орхидеи обильным поливом, ведь сырость для них губительна. Но и без влаги цветок попросту засохнет. Как же правильно, и какой водой нужно поливать домашние орхидеи?

Какой должна быть вода для полива?

В природе влагу орхидеи получают через атмосферные осадки. Дождь – это мягкая вода, в которой практически нет солей. Поэтому комнатные орхидеи следует поливать только смягченной водой, в крайнем случае умеренно жесткой.

Можно попросту для поливов собирать дождевую воду, или научиться ее смягчать. Водопроводную воду можно длительно отстаивать, кипятить, фильтровать или использовать химическое умягчение.

Наиболее естественной для орхидеи будет дождевая вода, но в условиях города дождевая вода имеет очень много вредных примесей. Поэтому проще просто прокипятить воду из-под крана.

Во время кипячения избыток солей оседает, но и вода потеряет кислород. Поэтому перед самым поливом такую воду следует несколько раз перелить из емкости в емкость, чтобы насытить ее кислородом. Достаточно даже несколько раз энергично встряхнуть воду в бутылке.

Еще можно оставить воду на несколько суток отстаиваться в открытой емкости.





Как правильно поливать?

Поливать орхидеи можно путем опрыскиваний, из лейки, способом погружения или под душем.

Если орхидея высажена в грунтовый блок, ее полезно опрыскивать. Проводят процедуру только утром. Для полива растений в обычных цветочных горшках этот способ не подходит.

Можно просто погружать горшок с орхидеей в воду на 30 секунд. После погружения вазон достают и оставляют на поддоне, чтобы ушла лишняя вода. Этот способ используют для полива только здоровых и сильных растений.

Если субстрат будет со следами плесени, или орхидея будет цвести, полив через погружение использовать нельзя.

Самый простой и доступный способ, как поливать орхидею – из лейки. При таком варианте важно следить, чтобы вода не протекала в пазухи листьев. Поливают из лейки тонкой струей до тех пор, пока вода не начнет стекать сквозь дренажные отверстия. Когда уйдет вся лишняя вода, орхидею возвращают на прежнее место.

Горячий душ – это очень спорный метод полива домашних орхидей. Многие цветоводы считают, что горячий душ имитирует дождь в тропиках, и поэтому пойдет на пользу орхидее. Считается, что данный способ полива стимулирует растение гнать зеленую массу и давать больше бутонов.

Вода должна быть температурой около +40 градусов. Растение просто ставят в большую емкость и поливают сверху из лейки. Примерно через час после душа орхидею вытирают и обязательно убирают воду из пазух листьев.