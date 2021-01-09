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Когда и чем надо удобрять рассаду перца?

Когда и чем надо удобрять рассаду перца?

Чтобы получить хороший урожай крупного перца, удобрять его начинают с самых ранних этапов роста.

Первую подкормку проводят, когда на рассаде отрастет два настоящих листочка. В это время растениям остро необходим азот, который поможет росткам нарастить крепкую зеленую массу. Азот вносят каждые две недели.

Вторая подкормка рассады перца проводится после пикировки. Эта подпитка необходима в качестве подготовки саженцев к пересадке в открытый грунт, ведь растениям нужны силы для адаптации в новых условиях.

Третья подкормка проводится непосредственно перед самой высадкой в грунт.

Содержание


1 Органика для рассады перца
1.1 Навоз
1.2 Компост
1.3 Куриный помет
1.4 Зола
2 Народные средства

Органика для рассады перца

Подкармливать рассаду перца можно как минеральными химическими удобрениями, так и полностью натуральными органическими.

 

Навоз

Можно использовать только перепревший навоз, которому не менее 9 месяцев. Навоз желательно вносить прямо на грядки еще с осени, чтобы пересаженная рассада получила все необходимые питательные вещества и быстрее пошла в рост.

Возможно для кормления рассады применение и раствора коровяка, но концентрация удобрения должна быть очень низкой, чтобы не пострадали корни растений.

Компост

Для подкормки перца используют компост, которому не менее 8 месяцев. Удобрение должно хорошо вызреть. В компосте много азота, калия и фосфора, а ведь это три основные элемента питания для перца.

Нельзя переусердствовать с компостом, так как в нем могут содержаться болезнетворные микробы.


Куриный помет

Многие огородники всегда используют для овощей куриный помет. Это средство может на 100% заменить минеральные удобрения. Если внести птичий помет сразу в грунт, удобрение останется эффективным на протяжении трех лет.

Для подкормок рассады используют настоявшийся раствор птичьего помета, который разводят водой 1:20.

Зола

Следующая эффективная и натуральная подпитка для рассады перца – древесная зола. В золе содержится много калия, и к тому же это средство послужит прекрасной профилактикой появлению болезней и вредителей. Зола снижает кислотность грунта.

При сухом внесении достаточно разбросать по квадрату грядки 200 г пепла. Для приготовления зольного раствора для подпитки рассады необходимо 50 г золы растворить в 5 л воды.

Народные средства

Для подкормки перца можно использовать и такое народное средство, как настоя скорлупок. На 1 л горячей воды следует взять скорлупу от одного яйца. Настой должен постоять 4 суток, а затем им просто поливают рассаду.

Полезно добавлять толченую скорлупу и при посадке рассады на грядки прямо в лунки по 1 ч. л.

Используют для кормления рассады перца и настой луковой шелухи. Это средство служит не только подпиткой, но и профилактикой против болезней и вредителей.

Необходимо в 1 л воды добавить 5 г измельченной шелухи и настоять 5 суток. Этим раствором просто поливают рассаду каждые две недели.

# Интересное
По материалам: planktons

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