Лию Ахеджакову госпитализировали с коронавирусом

Алексей Вольцев

Народная артистка России 82-летняя Лия Ахеджакова госпитализирована с коронавирусом. Данную информацию представителям СМИ подтвердил ее продюсер.

По его словам, состоянии Ахеджаковой «нормальное», но тест на коронавирус показал положительный результат. Представитель актрисы сообщил, что она находится в одной из больниц Москвы в обычной палате.

Данную информацию также подтвердили в театре «Современник», в труппе которого Ахеджакова состоит с 1977 года. Там сообщили, что актриса попала в одну из московских больниц еще 7 января.

Медики приняли решение о ее госпитализации в связи с ухудшением состояния. У Ахеджаковой диагностирован коронавирус и обострение ряда хронических заболеваний.

Лия Ахеджакова родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске. Окончила ГИТИС им. А. В. Луначарского в 1962 году. Известна по фильмам Эльдара Рязанова. За роль в фильме «Небеса обетованные» (1991) получила премию «Ника».

По данным оперативного штаба по борьбе с эпидемией, 9 января суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 23 309 случаев, умерли за сутки 470 пациентов.