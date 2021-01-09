Любовный гороскоп на неделю с 11 по 17 января 2021 года

Вадим Карасев

Любовь — это то, без чего не бывает полноценного счастья. Астрологи рассказали о том, как привлечь удачу в этой сфере жизни с 11 по 17 января. Старайтесь следовать рекомендациям экспертов.

В любви нередко требуется много удачи, особенно если есть какие-то неурядицы в семье или если человек находится в активном поиске второй половинки. Есть пять простых способов привлечения удачи, которыми вам стоит воспользоваться. Любые трудности со временем отойдут на второй план. Не бойтесь делать шаг навстречу первыми. Звезды и планеты это одобрят.

Овен

Овнам для счастья понадобится больше общения с близкими и с любимым человеком. Также можно воспользоваться простыми ритуалами, привлекающими счастье. Не помешает помнить о том, что зачастую оно рождается внутри нас, а не приходит случайно или по нашему зову. На этой неделе звезды расположились для Овнов достаточно удачно. Нужно лишь настроиться на нужную волну, чтобы получить от жизни то, чего они хотят.

Телец

Тельцам стоит воспользоваться любовными талисманами по Знаку Зодиака, чтобы отвести беду и привлечь больше удачи в проблемные дни — понедельник и воскресенье. В эти дни можно ненароком обидеть вторую половинку или близкого друга. Нужно выбирать выражения и быть предельно внимательными. Большая удача ожидает тех Тельцов, которые находятся в поисках второй половинки.

Близнецы

У Близнецов начинается очень яркое и позитивное время. Любовные успехи будут сопровождаться хорошим настроением. Еще больше удачи будет ждать Близнецов, обладающих целями и понимающих смысл своей жизни. Всем, кто бесцельно блуждает, ночные светила помогут найти свое предназначение. Ускорить данный процесс можно при помощи трех духовных способов.

Рак

Раки относятся к так называемым кардинальным Знакам Зодиака, поэтому они не ждут у моря погоды. В любви нужно проявлять больше инициативы, особенно если человек этого Знака пока одинок. Необходимо перестать надеяться на одну лишь удачу и начать действовать. Любовь повсюду — всегда есть человек, который в вас заинтересован. Необходимо лишь быть чуточку внимательнее и активнее.

Лев

Всем семейным Львам стоит пользоваться простыми оберегами для дома и семьи. В первой половине недели звезды и планеты могут принести людям этого Знака много проблем в отношениях с домочадцами. Одиноким Львам астрологи рекомендуют сфокусироваться на работе и делах. Это лучший способ достичь счастья. В любви пока что наступает период застоя и неоднозначности.

Дева

Девам стоит избавиться от негативных мыслей, потому что из-за активности определенных планет страхи, комплексы и неуверенность будут в разы сильнее. В любви всё это недопустимо. Астрологи отмечают, что на этой неделе лучше не пользоваться советами окружающих. Стоит помнить о том, что любовь — это не сделка, не мелодрама и не животный инстинкт. Это чувство глубокого уважения ко второй половинке и к близким.

Весы

У Весов ожидаются очень яркие и позитивные семь дней, в которые нужно будет как можно больше времени посвятить близким людям. Огромная удача ждет и тех, кто находится в поисках. Судьба поможет Весам встретить на своем пути интересного человека. Есть шесть признаков того, что человек действительно важен для нас. Астрологи советуют Весам помнить об этих признаках, чтобы понять, что счастье уже у порога.

Скорпион

Это идеальная неделя для очищения кармы, принесения извинений, примирения с близкими. Всё это отлично скажется на любовной удаче, причем не только для тех, кто находится в отношениях, но и для тех, кто пока еще на стадии поисков. Самое главное для свободных Скорпионов сейчас — не переоценивать свои возможности. Чрезмерная самоуверенность им строго противопоказана.

Стрелец

Для повышения удачи, в том числе и в любовной сфере, Стрельцам стоит избавиться от ненужных вещей. Есть как минимум три причины выбросить хлам прямо сейчас. Это поможет людям данного Знака настроиться на нужную волну и усилит их энергетику, а значит, и их обаяние с харизмой. Избавление от всего ненужного очень благотворно скажется на любовной и деловой сферах. Наступает время больших возможностей.

Козерог

Козерогам стоит как можно меньше перегружать себя делами, иначе можно добиться эмоционального и энергетического выгорания. На этой неделе стоит позволить событиям течь так, как того хочет Вселенная. Это поможет людям данного Знака не застрять на одном месте. Астрологи советуют Козерогам как можно проще относиться к неурядицам и воспринимать все происходящее, как способ научиться чему-то новому, особенно в любви.

Водолей

Наступает очень благоприятное время для людей данного Знака. В любви их ждут большие победы, особенно тех, кто пока одинок. Единственное, о чем стоит помнить, — это проверка любовной совместимости. Не стоит вступать в отношения без осторожности. Это чревато большими проблемами и скорым расставанием. Всем, кто уже в отношениях, улыбнется большая удача. Нужно больше времени посвящать второй половинке.

Рыбы

Рыбы могут встретить на своем пути довольно много токсичных людей, так что для представителей этого Знака большое значение будет иметь умение правильно отвечать на хамство, ложь и оскорбления. Это поможет сохранить силу биополя, настроиться на позитивную волну. В любовных вопросах им лучше доверять своей мощной интуиции: она точно не обманет. Астрологи считают, что чужие советы могут быть опасными.