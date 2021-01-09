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Лунный день сегодня 9 января 2021 года

Лунный день сегодня 9 января 2021 года

Энергетика Луны способна как помочь, так и навредить каждому из нас. Рекомендации астрологов помогут не упустить удачу в субботний день и провести его с пользой.


9 января ночное светило будет убывать, забирая силы и энергию. Этот день будет рискованным для новых начинаний, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют посвятить время завершению текущих дел, а также отказу от всего, что мешает росту и развитию.

Фаза Луны: 26 лунный день ночное светило проведет в Знаке Скорпиона. Луна убывает, и ее энергия будет мешать продвижению новых дел. Рискованные мероприятия в субботу стоит отложить.

Магнитные бури 9 января: магнитосфера Земли находится в спокойном состоянии. Вспышек на Солнце не зафиксировано.

Что принесет удачу сегодня


завершение текущих дел;
привлечение финансового благополучия;
позитивный настрой;
ответственность;
размеренность.

Что отпугнет успех в этот день


риски;
спешка;
перенапряжение;
отказ от ответственности.

Домашние дела по лунному календарю

Суббота подходит для неспешной работы, наведения порядка в доме и на рабочем месте. В этот день астрологи рекомендуют направить силы на те дела, которые не потребуют много энергии и не будут вызывать отрицательных эмоций. В этот день можно разбирать вещи и выбрасывать все, что захламляет пространство.

Что надеть в эту субботу

Для субботнего дня отлично подойдут светлые оттенки. Мягкие удобные ткани будут предпочтительнее сковывающих движение костюмов. Дополнить образ помогут украшения из серебра, благодаря которым получится оградить себя от ненужного внимания со стороны недоброжелателей. В качестве защиты астрологи рекомендуют выбрать минерал по Знаку Зодиака.


Финансы и работа 9 января

Субботний день прекрасно подходит для завершения дел и решения вопросов, связанных с финансами. Энергетика Меркурия в Водолее поможет обрести материальное благополучие. Новые начинания в субботний день могут обернуться проблемами, поэтому астрологи рекомендуют сначала завершить текущие дела, и лишь потом приступать к воплощению в жизнь смелых идей.

Любовь и отношения в 26 лунный день

В субботу астрологи рекомендуют отложить романтические свидания, чтобы насладиться покоем и привести чувства к гармонии. В отношениях с близкими приветствуется доброжелательный настрой и избегание споров. Энергетика этого дня больше подходит для спокойного уединения, чем для активных действий.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сохранить хорошее настроение в субботний день поможет не только привлечение позитивных мыслей, но и выбор дел, которые не будут отнимать силы и портить настроение. В эти сутки стоит поддерживать организм в тонусе благодаря умеренным физическим нагрузкам, а также укреплять иммунитет с помощью настоев трав и прогулок на свежем воздухе.

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По материалам: dailyhoro.ru

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