Мухаметшин отметил важность укрепления отношений между Россией и Киргизией

Анастасия Иванова

Делегация Совфеда принимает участие в миссии по наблюдению за выборами президента Киргизии — возглавляет делегацию замглавы Комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин. Об этом сообщает пресс-служба палаты.

Отмечается, что в составе миссии наблюдателей также сенаторы Андрей Шевченко, Наталия Косихина, Игорь Морозов, Владимир Круглый и Юрий Архаров. По словам главы делегации, сенаторы уже встретились с исполняющим обязанности президента Киргизии Талантом Мамытовым.

«Наше взаимодействие позволит четко провести необходимую работу. Хочется верить, что выборы пройдут на высоком уровне, без нарушений», — сказал Фарит Мухаметшин. Он также обратил особое внимание на важность укрепления и развития отношений между Россией и Киргизией как в двустороннем формате, так и в рамках Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ.

По словам Мухаметшина, присутствие российских сенаторов в составе различных миссий наблюдателей, в том числе и в Киргизии, является свидетельством высокого авторитета, которым обладают парламентарии в международных организациях.

Отмечается, что группа будет работать на территории Киргизии по 11 января 2021 года — в день голосования мониторинг будет также осуществляться на зарубежных избирательных участках. Всего для этой работы аккредитованы более 50 международных наблюдателей от МПА СНГ.

Кандидатами в президенты Киргизии зарегистрировали 18 человек

Как сообщает пресс-службе Совфеда, сенаторы приняли участие во встрече министра иностранных дел Руслана Казакбаева со специальным координатором и руководителем краткосрочной Миссии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по наблюдению за президентскими выборами Петером Юэль-Йенсеном и главой делегации наблюдателей от ПА ОБСЕ, спецпредставителем Парламентской Ассамблеи ОБСЕ по Центральной Азии Райнхольдом Лопаткой.

Вместе с тем, Мухаметшин проинформировал, что в программе пребывания сенаторами запланированы встречи с кандидатами на пост президента Киргизии. Он уверен, что эти беседы пройдут в конструктивном ключе.

Досрочные выборы главы государства состоятся в Киргизии 10 января.