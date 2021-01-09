На магистральном газопроводе в Полтавской области прогремел взрыв
В субботу, 9 января, на магистральном газопроводе в Полтавской области в центральной части Украины произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.
«На магистральном газопроводе, который обслуживает «Оператор газотранспортной системы Украины» (Укртрансгаз), произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы Лубенского района», — сообщает компания «Лубныгаз» на странице в Facebook.
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В настоящее время информация о пострадавших и причинах чрезвычайной ситуации не приводится. В свою очередь, потребителей нескольких населенных пунктов предупредили об отключении от газоснабжения.
Как пишет РБК, инцидент затронул газораспределительные станции «Новички» и «Вишневый».