На магистральном газопроводе в Полтавской области прогремел взрыв

Анастасия Иванова

В субботу, 9 января, на магистральном газопроводе в Полтавской области в центральной части Украины произошел взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

«На магистральном газопроводе, который обслуживает «Оператор газотранспортной системы Украины» (Укртрансгаз), произошел взрыв на участке вблизи села Калайдинцы Лубенского района», — сообщает компания «Лубныгаз» на странице в Facebook.





Читайте также:

• На Украине на станции переработки газа прогремел взрыв

В настоящее время информация о пострадавших и причинах чрезвычайной ситуации не приводится. В свою очередь, потребителей нескольких населенных пунктов предупредили об отключении от газоснабжения.

Как пишет РБК, инцидент затронул газораспределительные станции «Новички» и «Вишневый».