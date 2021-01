Появились первые кадры с места крушения пассажирского Boeing

Вадим Карасев

В Индонезии была потеряна связь с лайнером Boeing 737-500 авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявшим рейс SJ182 из Джакарты в Понтианак.

Самолет пропал с радаров после вылета из столицы. На борту было порядка 60 человек, включая членов экипажа. Гендиректор по воздушным перевозкам министерства транспорта Индонезии Новие Риянто объявил о начале поисково-спасательной операции на предполагаемом месте крушения борта.

1/22/2

В Cети уже появились первые кадры, сделанные якобы на месте происшествия. Местные СМИ утверждают, что найденные в воде куски проводов могут принадлежать упавшему борту. Местные моряки рассказали спасателям, что слышали несколько взрывов.

Video of civilians finding small parts from the Sriwijaya Air flight SJ182 that departed from Jakarta, Indonesia #sj182 #SriwijayaAir pic.twitter.com/sxt8o1xsW5

— HzKv (@HZLABZ) January 9, 2021

Информации о возможном нахождении россиян на борту пропавшего с радаров самолета Sriwijaya Air в Индонезии пока нет, заявило РИА "Новости" в посольстве РФ.